Ingresa en prisión tras recibir el alta hospitalaria el acusado de matar a su madre en Vilagarcía en septiembre

La jueza del Tribunal de Instancia de Vilagarcía, plaza nº2, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigado por homicidio, del detenido por presuntamente matar a su madre en Vilagarcía el pasado mes de septiembre.

Tal y como han trasladado fuentes judiciales, la jueza ordenó este mismo martes su detención, ya que le iban a dar el alta en el centro hospitalario en el que permanecía ingresado, por lo que este miércoles ha pasado a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 5 de septiembre en un piso de la calle Duque de Rivas de Vilagarcía y la Policía lo investigaba como un matricidio. La víctima, una mujer de 61 años de edad, fue hallada muerta en el domicilio, boca abajo, y presentaba heridas por arma blanca.

Mientras, su hijo se precipitó desde la ventana de la vivienda, en un tercer piso, y fue trasladado con diversos traumatismos y shock hemorrágico al hospital comarcal de O Salnés. Tras una primera atención, y ante la gravedad de su estado, fue finalmente evacuado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde permaneció ingresado hasta este martes.