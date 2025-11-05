Espana agencias

Ingresa en prisión tras recibir el alta hospitalaria el acusado de matar a su madre en Vilagarcía en septiembre

Guardar

La jueza del Tribunal de Instancia de Vilagarcía, plaza nº2, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigado por homicidio, del detenido por presuntamente matar a su madre en Vilagarcía el pasado mes de septiembre.

Tal y como han trasladado fuentes judiciales, la jueza ordenó este mismo martes su detención, ya que le iban a dar el alta en el centro hospitalario en el que permanecía ingresado, por lo que este miércoles ha pasado a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 5 de septiembre en un piso de la calle Duque de Rivas de Vilagarcía y la Policía lo investigaba como un matricidio. La víctima, una mujer de 61 años de edad, fue hallada muerta en el domicilio, boca abajo, y presentaba heridas por arma blanca.

Mientras, su hijo se precipitó desde la ventana de la vivienda, en un tercer piso, y fue trasladado con diversos traumatismos y shock hemorrágico al hospital comarcal de O Salnés. Tras una primera atención, y ante la gravedad de su estado, fue finalmente evacuado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde permaneció ingresado hasta este martes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

A prisión un hombre por robar en la casa de la cofradía de la Virgen de Guadalupe de Baena (Córdoba)

A prisión un hombre por

Ana Manzano se incorpora como nueva directora de comunicación del PSOE en sustitución de Ion Antolín

Ana Manzano se incorpora como

Varios periodistas aseguran que tenían la información antes que el fiscal: "No me ha pasado un papel nunca"

Varios periodistas aseguran que tenían

Rebajan de ocho a cuatro años de prisión la pena a un condenado por agredir sexualmente a su prima en Ferrol

Infobae

El TSXG desestima el recurso del condenado a 9 años y medio de cárcel por acuchillar a su pareja en Santiago

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Mazón solicita comparecer el

Carlos Mazón solicita comparecer el martes 11 de noviembre en la comisión de la DANA en Les Corts Valencianes

El Junta de Andalucía cesa al delegado territorial de Salud en Sevilla por los errores en el cribado de cáncer de mama

Un periodista afirma que tenía el correo por el que se juzga al fiscal general una semana antes de la presunta filtración

Dos estudiantes de Matemáticas e Ingeniería Informática diseñan una aplicación móvil para aumentar la seguridad ciudadana

Un empleado del hogar reclama 3.800 euros tras su despido alegando que su jefe no registraba las horas extra: la Justicia rechaza su demanda porque firmó el finiquito

ECONOMÍA

Decisiones que hay que tomar

Decisiones que hay que tomar antes de que termine el año para pagar menos impuestos en la próxima declaración de la Renta

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Sebastián Ramírez, abogado: “La baja voluntaria no da derecho a paro”

Tres mujeres, entre las 10 mayores fortunas de España: la hija de Amancio Ortega, la de Rafael del Pino y la mujer del dueño de Mercadona

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Un expiloto de Fórmula 1

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”

Julián López de Lerma, el “bellotero mecánico” que lidera al Juvenil A del Real Madrid

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions