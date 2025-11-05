Garriga (Vox) avisa al PP que si no "pone los intereses de los valencianos en el centro" responderá ante los electores

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha avisado al Partido Popular que si en el marco de las conversaciones entre ambas formaciones para pactar un nuevo 'president' de la Generalitat "no quiere poner los intereses de los valencianos en el centro", tendrá que "responder ante los electores".

En una entrevista en el informativo '24 horas' de 'RNE', el dirigente de Vox ha asegurado que el diálogo con el PP comenzará en "los próximos días" y que Vox abordará las conversaciones poniendo en el centro "las urgencias y las necesidades de los valencianos". "Todo lo demás es accesorio", ha señalado.

"Si el Partido Popular no quiere poner los intereses de los valencianos en el centro, en la reconstrucción que merecen los valencianos, pues serán ellos los que tendrán que responder ante los electores. Yo creo que es claro que Vox no va a traicionar a sus principios, ni va a entrar en el juego de reparto de sillones", ha garantizado Garriga.

Asimismo, el secretario general de Vox ha admitido que "está convencido" que el PP asumirá las posiciones de su partido, tal y como ya hizo anteriormente en mayo de este año con la aprobación de los presupuestos valencianos para el 2025, en los que según Garriga "había que proteger a los valencianos frente al Pacto Europeo y frente a las políticas de migración masiva".

Cabe recordar que Garriga ha sido elegido por su partido como el interlocutor para negociar con el PP el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este miércoles al PP de que serán "más firmes y más exigentes" de lo habitual en la negociación para sustituir a Mazón y ha asegurado que su formación "no teme" una convocatoria electoral en esta autonomía.