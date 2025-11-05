Espana agencias

Garriga (Vox) avisa al PP que si no "pone los intereses de los valencianos en el centro" responderá ante los electores

Guardar

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha avisado al Partido Popular que si en el marco de las conversaciones entre ambas formaciones para pactar un nuevo 'president' de la Generalitat "no quiere poner los intereses de los valencianos en el centro", tendrá que "responder ante los electores".

En una entrevista en el informativo '24 horas' de 'RNE', el dirigente de Vox ha asegurado que el diálogo con el PP comenzará en "los próximos días" y que Vox abordará las conversaciones poniendo en el centro "las urgencias y las necesidades de los valencianos". "Todo lo demás es accesorio", ha señalado.

"Si el Partido Popular no quiere poner los intereses de los valencianos en el centro, en la reconstrucción que merecen los valencianos, pues serán ellos los que tendrán que responder ante los electores. Yo creo que es claro que Vox no va a traicionar a sus principios, ni va a entrar en el juego de reparto de sillones", ha garantizado Garriga.

Asimismo, el secretario general de Vox ha admitido que "está convencido" que el PP asumirá las posiciones de su partido, tal y como ya hizo anteriormente en mayo de este año con la aprobación de los presupuestos valencianos para el 2025, en los que según Garriga "había que proteger a los valencianos frente al Pacto Europeo y frente a las políticas de migración masiva".

Cabe recordar que Garriga ha sido elegido por su partido como el interlocutor para negociar con el PP el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este miércoles al PP de que serán "más firmes y más exigentes" de lo habitual en la negociación para sustituir a Mazón y ha asegurado que su formación "no teme" una convocatoria electoral en esta autonomía.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El trasiego de periodistas, el 'guante' de Sánchez Acera a la defensa y el cumpleaños de Lobato

El trasiego de periodistas, el

Lobato y la ex asesora de Moncloa aseguran en el TS que no recibieron de Fiscalía "el famoso 'email": "Absolutamente no"

Lobato y la ex asesora

Guardiola declina participar en el debate planteado por RTVE, que enmarca a una "estrategia política" de Moncloa

Guardiola declina participar en el

Zapatero advierte una "fricción incomprensible" del Poder Judicial con el Congreso y ve "inédito" que se opongan a leyes

Zapatero advierte una "fricción incomprensible"

Vox designa a Ignacio Garriga para negociar con el PP el relevo de Mazón

Vox designa a Ignacio Garriga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Villalba asegura ante el juez

Villalba asegura ante el juez que Leire Díez le habló de “una purga” en la Guardia Civil y pidió información sobre mandos de la UCO

La Generalitat aclara que los documentos que firmó Mazón mientras comía en El Ventorro el día de la DANA eran resoluciones de becas deportivas

Carlos Mazón solicita comparecer el martes 11 de noviembre en la comisión de la DANA en Les Corts Valencianes

El Junta de Andalucía cesa al delegado territorial de Salud en Sevilla por los errores en el cribado de cáncer de mama

Un periodista afirma que tenía el correo por el que se juzga al fiscal general una semana antes de la presunta filtración

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sandra es la mujer más rica de España, pero su hermana Marta lidera Inditex: así se reparten la fortuna los hijos de Amancio Ortega

Marianne, cartera jubilada: “He pasado toda mi vida trabajando y cobro 1.240 euros netos al mes”

Decisiones que hay que tomar antes de que termine el año para pagar menos impuestos en la próxima declaración de la Renta

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

DEPORTES

Josep Ribas, el arquitecto culé

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”