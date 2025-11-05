Espana agencias

El juzgado rechaza peticiones de PSOE-A y Podemos de suspender las citaciones de este mes sobre caso del SAS

Guardar

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha rechazado las peticiones de PSOE-A y Podemos de suspender las declaraciones previstas este mes de noviembre en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) hasta recibir información "pendiente" de remitir por la administración autonómica.

Entre las declaraciones figura la de la actual viceconsejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez, como testigo.

"No ha lugar a la suspensión interesada al no apreciarse razones para ello, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el resto de peticiones una vez evacuado el traslado conferido", según se recoge en el escrito del juzgado, fechado el martes día 4 de noviembre, que ha sido adelantado por el diario ABC y al que ha tenido acceso Europa Press.

PSOE-A y Podemos --personados como acusación popular en esta instrucción-- remitieron sendos escritos al citado juzgado solicitando la suspensión de las citaciones previstas en este mes.

En concreto, por parte del PSOE se solicitó al juzgado que, "dada la relevancia de la documentación pendiente de recibirse, resulta imprescindible para la preparación de los interrogatorios de testigos e investigados contar con la misma".

Por ello, desde el PSOE pedían "la suspensión de, cuando menos, las cinco declaraciones testificales señaladas para el próximo día 18 de noviembre de 2025, salvo que con antelación razonable a esa fecha obre en autos toda la documentación requerida, solicitando nuevo señalamiento a la mayor brevedad posible".

Por su parte, Podemos se sumó a la petición formulada por el PSOE al considerar que el SAS no ha remitido toda la documentación requerida por el juzgado, incumpliendo parcialmente lo ordenado en la providencia dictada el pasado 21 de mayo.

En su escrito ante el juzgado, Podemos señalaba que ha tenido conocimiento del escrito del PSOE, personado como acusación popular, planteando la "suspensión de las declaraciones del próximo 18 de noviembre de 2025 hasta que no sea remitida determinada documentación pendiente de recibirse, a la vista de la documentación presentada por el SAS en supuesto cumplimiento de lo ordenado en providencia de 21 de mayo de 2025".

De esta manera, Podemos "se adhiere a dicha petición, interesando la suspensión de las declaraciones del 18 de noviembre de 2025 y de 25 de noviembre de 2025, a la espera de recibir la documentación solicitada por la acusación popular del PSOE, por las razones alegadas en su escrito, a las que se adhiere esta representación".

CITACIONES PREVISTAS ESTE MES

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado como investigados el próximo 25 de noviembre a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

Asimismo, también ha citado, para el día 18 de noviembre y como testigos, a tres exinterventoras de la Junta, entre ellas la que fuera interventora general y actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez. Las otras dos citadas son la exinterventora central del SAS Blanca Pons y su interventora adjunta, María Victoria López.

También han sido citados el mismo día en condición de testigos el exdirector económico del SAS José Antonio Miranda y el exdirector de asistencia sanitaria y resultados en Salud Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás. Los testigos deberían así comparecer una semana antes de que lo hagan los exgerentes del ente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno pide elecciones en la Comunidad Valenciana como "única salida democrática" tras la dimisión de Mazón

El Gobierno pide elecciones en

Belarra y Montero celebran la victoria del socialdemócrata Zohran Mamdani en las elecciones de Nueva York

Belarra y Montero celebran la

El PP aprueba hoy otra reforma del Senado: límite de tiempo para los ministros y una nueva vía para acudir al TC

El PP aprueba hoy otra

Juan Lobato y una excargo de Moncloa, principales testigos del tercer día del juicio al fiscal general

Juan Lobato y una excargo

El 'caso Leire Díez' inicia hoy sus primeras declaraciones con los fiscales que denunciaron un posible soborno

El 'caso Leire Díez' inicia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos apuesta por la industria

Marruecos apuesta por la industria de los aviones: su flota aumentará de 50 a 200 aeronaves y comenzará a recibirlos en 2028

La Armada despliega el patrullero ‘Medas’ en el Estrecho de Gibraltar para reforzar la misión de vigilancia

Indra comprará Hispasat: la Junta de accionistas tendrá que confirmar la adquisición de la compañía de satélites y telecomunicaciones

Una hija pelea y logra que incluyan a su madre en la herencia que Hacienda había repartido mal: “Es un error fáctico y no jurídico”

Mercadona busca mecánicos sin necesidad de experiencia: sueldos de hasta 2.300 euros más complementos

ECONOMÍA

Una limpiadora busca ser despedida

Una limpiadora busca ser despedida para cobrar el paro y la Seguridad Social dictamina que existe fraude de ley por “provocarlo de forma dolosa por reiterados incumplimientos”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 5 noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de noviembre

“Pactar la separación de bienes no es una falta de amor, es una forma inteligente de protegeros a los dos”: un notario explica los motivos

Tiene un sueldo de 900 euros pero factura 20.000 al mes: el joven de 28 años que cuenta su día a día como emprendedor

DEPORTES

Liverpool - Real Madrid, en

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions

La polémica mano de Tchouameni que anuló el VAR en el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

El Liverpool arruina el regreso de Xabi Alonso y se impone al Real Madrid en Champions

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”