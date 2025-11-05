Espana agencias

De los Santos (PP) afirma que el fiscal general "está al servicio del Ejecutivo" y ve el juicio "anomalía democrática"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha afirmado este miércoles en Murcia que el fiscal general del Estado "no solamente está al servicio del peor Ejecutivo que ha tenido España en democracia, sino que, saltándose todas las normas y cualquier linde moral, hizo que información de un ciudadano anónimo se pusiera a disposición de los medios".

Jaime de los Santos ha calificado de "anomalía democrática" el juicio al fiscal general, "un hecho sin precedentes que no ha ocurrido en ningún otro país democrático de nuestro entorno y que nos señala desde cualquier punto de vista", según informó el partido en una nota de prensa.

El 'popular' ha afirmado que, "rozando la desvergüenza más absoluta", el fiscal general del Estado "no ha querido ni dejarse sus hábitos de fiscal ni prescindir de su lugar en el estrado mientras es acusado".

Así, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, se ha preguntado "cómo es posible" que desde el Gobierno central "lo único que hagan sea defender algo tan infecto" y que el ministro de Justicia no haya pedido "la dimisión inmediata" de García Ortiz "ni haya entregado su cartera ministerial, porque ha demostrado no estar a la altura de las funciones para las que fue elegido".

Por otra parte, ha señalado que en el informe de la UCO queda reflejado que Ángel Víctor Torres "hacía chanchullos para que la trama de las mascarillas se lucrara" y ha indicado que "parece ser que en más de una ocasión pudo tener relaciones con mujeres prostituidas".

Además, ha recriminado las palabras del ministro Torres hacia la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud y se ha preguntado "qué tipo de fascistas peligrosos seríamos si fuese cualquier representante del PP el que hubiera dicho eso".

Por último, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "devuelva la palabra a los españoles por mil motivos", especialmente por "su tremendo abuso de las mujeres y por su ignominia cada vez que hablan de feminismo". "Decían ser el Gobierno más feminista y han resultado ser un engaño en todo", ha concluido.

