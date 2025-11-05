Espana agencias

Condenado a 23 años y medio de prisión el acusado por el 'crimen de Nochebuena' de 2022 en León

La Audiencia Provincial de León ha condenado a 23 años y medio de prisión al acusado por el 'crimen de Nochebuena' de 2022 en León capital, el hijo de la víctima, al considerarlo culpable de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con la circunstancia agravante mixta de parentesco, así como culpable de un delito de amenazas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

Asimismo, el acusado ha sido condenado a indemnizar en concepto de responsabilidad civil con 5.000 euros a la hermana de la víctima y al pago de las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular.

Para el cumplimiento de las penas privativas de libertad se ha de abonar el tiempo que el acusado ha estado privado de libertad, al encontrarse en prisión provisional desde el 29 de diciembre de 2022, según establece la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

