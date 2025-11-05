Bolaños no ve "ni rastro" en el informe de la UCO de las "cosas horribles" dichas sobre Torres y exige disculpas

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que en el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Ángel Víctor Torres no hay "ni rastro" de las "cosas horribles" que se han dicho sobre él en los últimos meses y exige disculpas de quienes, dice, le han difamado.

"Mire que se han dicho cosas del ministro Torres durante los últimos meses, cosas horribles. Ni rastro de ellas en el informe de la UCO, ni rastro" ha indicado este miércoles en declaraciones a los medios desde el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

"Yo solo espero que toda la gente que le ha difamado durante meses, hoy le pida perdón", ha recalcado Bolaños que considera que su compañero en el Consejo de Ministros ha sufrido "difamaciones evidentes" que a su juicio suelen recibir los "políticos progresistas".

"El informe de la UCO que se conoció ayer, creo que nos permite hacer una reflexión, las difamaciones que tienen que sufrir los políticos progresistas en este país. Difamaciones evidentes", ha reprochado.