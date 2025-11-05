Espana agencias

Bolaños cree que no debe opinar sobre el juicio al fiscal general mientras se celebra pero "tendría ganas de hacerlo"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reiterado su respeto y confianza en el Tribunal Supremo que lleva a cabo el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos y señala que no debe pronunciarse mientras se está celebrando el mismo, aunque apostilla: "Igual tendría ganas de hacerlo".

El ministro ha hecho estas declaraciones al ser interrogado, en concreto, sobre que el fiscal continúe en su cargo mientras está siendo juzgado y por que Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid --de quien se reveló información privada-- se haya presentado en el juicio como una víctima del fiscal.

"Comprendan que en este momento, precisamente cuando se está celebrando el juicio oral, pues no me corresponde a mí ir comentando las declaraciones que se producen", ha indicado este miércoles en declaraciones a los medios desde el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

A renglón seguido ha puntualizado que "igual tendría ganas de hacerlo", pero considera que le corresponde ser "respetuoso" con el tribunal y con las personas que están declarando en el juicio.

"Máximo respeto, máxima confianza en el Tribunal Supremo y en la sentencia que dictarán en su momento", ha indicado el ministro que, igual que el resto del Gobierno, ha expresado en repetidas ocasiones su respaldo al fiscal.

El ministro espera además "con toda confianza y todo respeto", según ha reiterado que el Supremo resuelva este asunto "lo antes posible".

