Belarra y Montero celebran la victoria del socialdemócrata Zohran Mamdani en las elecciones de Nueva York

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la secretaria política del mismo partido, Irene Montero, han celebrado la victoria del socialdemócrata Zohran Mamdani en las elecciones para la Alcaldía de Nueva York, escrutadas en la madrugada de este miércoles.

Así lo ha dicho la secretaria general del partido en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, recogida por Europa Press, en la ha asegurado que le "parece una magnífica noticia" que un "migrante musulmán" se vaya a convertir en el regidor de una ciudad tan importante como Nueva York.

Asimismo, Montero ha festejado en un mensaje en publicado en la red social X la victoria de Mamdani, en el que también ha destacado que el ganador sea migrante: "Zohran Mamdani gana en Nueva York y dice que la ciudad ha sido construida por migrantes y ahora será gobernada por ellos".

Ambas han incidido en la intervención sobre la vivienda, anunciada por el regidor electo, y han destacado el carácter intervencionista que le ha llevado a la Alcaldía.

"Sus vecinas han votado para congelar alquileres, crear supermercados municipales y escuelas gratuitas", ha analizado Montero, que ha optado por finalizar su felicitación aseverando que el futuro "se gana por la izquierda".

Belarra, por su parte, ha puesto al demócrata como ejemplo de como parar con "valentía, mucha ideología y derechos" a la "reacción y a la ultraderecha".

EL PRIMER ALCALDE DE NUEVA YORK MIGRANTE Y MUSULMÁN

En la madrugada del pasado miércoles, Mamdani ha ganado las elección de la Alcaldía de Nueva York con los votos del 50,4 por ciento del electorado frente al 41,6 del candidato independiente Andrew Cuomo, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El candidato demócrata se ha convertido de este modo en el primer alcalde musulmán de la ciudad más poblada de Estados Unidos, superando el millón de votos y se ha reivindicado como un líder "joven, musulmán, socialista democrático".

En su discurso tras la victoria ha incidido en su apoyo a las minorías, además de en su voluntad de abordar la "crisis" del coste de vida, congelar los alquileres para "más de dos millones" de inquilinos y brindar "cuidado infantil universal" en toda la ciudad.

"Después de todo, si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", ha declarado acerca del magnate republicano. "Si hay alguna manera de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las mismas condiciones que le permitieron acumular poder", ha espetado el nuevo alcalde.

