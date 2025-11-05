Espana agencias

Ana Manzano se incorpora como nueva directora de comunicación del PSOE en sustitución de Ion Antolín

Guardar

La periodista Ana Manzano se ha incorporado este miércoles como nueva directora de comunicación del PSOE y sustituye así a Ion Antolín, que dirigió el equipo de comunicación de Ferraz desde agosto de 2022.

"Con este relevo, Ferraz refuerza su estrategia de comunicación con una profesional de amplia trayectoria vinculada al ámbito institucional y a la comunicación política", informa el PSOE.

El fichaje de Manzano, que hasta el momento era asesora del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa, se hizo público la semana pasada y ahora se oficializa su incorporación a la estructura del PSOE.

Su función será gestionar al equipo de profesionales del gabinete de Comunicación de Ferraz, coordinar la estrategia comunicativa del Partido Socialista así como "reforzar la proyección pública de la organización, impulsando una comunicación cercana, transparente y adaptada a los nuevos formatos digitales", apuntan desde el partido.

Manzano fue adscrita al gabinete del presidente Sánchez desde el año 2020 y una de sus asesoras de máxima confianza y previamente jefa de prensa del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández.

"Periodista de formación, cuenta con una sólida experiencia en comunicación política e institucional, tanto en el ámbito autonómico como en el nacional, y ha desarrollado su labor en equipos de comunicación de administraciones públicas y grupos parlamentarios", precisa el partido.

Con su incorporación, Ferraz abre "una nueva etapa" en la que, afirman, seguirán apostando por "una comunicación moderna, dinámica y centrada en trasladar con rigor y cercanía las políticas del Gobierno y del partido a la ciudadanía."

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

A prisión un hombre por robar en la casa de la cofradía de la Virgen de Guadalupe de Baena (Córdoba)

A prisión un hombre por

Varios periodistas aseguran que tenían la información antes que el fiscal: "No me ha pasado un papel nunca"

Varios periodistas aseguran que tenían

Rebajan de ocho a cuatro años de prisión la pena a un condenado por agredir sexualmente a su prima en Ferrol

Infobae

El TSXG desestima el recurso del condenado a 9 años y medio de cárcel por acuchillar a su pareja en Santiago

Infobae

La Policía aumenta su flota con 49 furgones para UIP y cuatro para Guías Caninos con climatización avanzada

La Policía aumenta su flota
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Mazón solicita comparecer el

Carlos Mazón solicita comparecer el martes 11 de noviembre en la comisión de la DANA en Les Corts Valencianes

El Junta de Andalucía cesa al delegado territorial de Salud en Sevilla por los errores en el cribado de cáncer de mama

Un periodista afirma que tenía el correo por el que se juzga al fiscal general una semana antes de la presunta filtración

Dos estudiantes de Matemáticas e Ingeniería Informática diseñan una aplicación móvil para aumentar la seguridad ciudadana

Un empleado del hogar reclama 3.800 euros tras su despido alegando que su jefe no registraba las horas extra: la Justicia rechaza su demanda porque firmó el finiquito

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Sebastián Ramírez, abogado: “La baja voluntaria no da derecho a paro”

Tres mujeres, entre las 10 mayores fortunas de España: la hija de Amancio Ortega, la de Rafael del Pino y la mujer del dueño de Mercadona

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Miguel Ángel Mejías, abogado, sobre las críticas en redes sociales por ejercer de abogado defensor: “Nosotros no condenamos ni absolvemos”

DEPORTES

Un expiloto de Fórmula 1

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”

Julián López de Lerma, el “bellotero mecánico” que lidera al Juvenil A del Real Madrid

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions