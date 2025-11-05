Ana Manzano se incorpora como nueva directora de comunicación del PSOE en sustitución de Ion Antolín

La periodista Ana Manzano se ha incorporado este miércoles como nueva directora de comunicación del PSOE y sustituye así a Ion Antolín, que dirigió el equipo de comunicación de Ferraz desde agosto de 2022.

"Con este relevo, Ferraz refuerza su estrategia de comunicación con una profesional de amplia trayectoria vinculada al ámbito institucional y a la comunicación política", informa el PSOE.

El fichaje de Manzano, que hasta el momento era asesora del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa, se hizo público la semana pasada y ahora se oficializa su incorporación a la estructura del PSOE.

Su función será gestionar al equipo de profesionales del gabinete de Comunicación de Ferraz, coordinar la estrategia comunicativa del Partido Socialista así como "reforzar la proyección pública de la organización, impulsando una comunicación cercana, transparente y adaptada a los nuevos formatos digitales", apuntan desde el partido.

Manzano fue adscrita al gabinete del presidente Sánchez desde el año 2020 y una de sus asesoras de máxima confianza y previamente jefa de prensa del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández.

"Periodista de formación, cuenta con una sólida experiencia en comunicación política e institucional, tanto en el ámbito autonómico como en el nacional, y ha desarrollado su labor en equipos de comunicación de administraciones públicas y grupos parlamentarios", precisa el partido.

Con su incorporación, Ferraz abre "una nueva etapa" en la que, afirman, seguirán apostando por "una comunicación moderna, dinámica y centrada en trasladar con rigor y cercanía las políticas del Gobierno y del partido a la ciudadanía."