Abascal avisa al PP de que serán "más firmes y más exigentes" en Valencia y afirma que "no temen" elecciones

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido al PP de que serán "más firmes y más exigentes" de lo habitual en la negociación para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, y ha asegurado que su formación "no teme" una convocatoria electoral en esta autonomía.

Así lo ha hecho Abascal en una entrevista que publica este miércoles 'La Vanguardia', requerido por si Vox se ceñirá al acuerdo que selló con Mazón o si exigirán al PP "algún elemento más". Mazón pactó los presupuestos de Valencia con Vox después de la dana, y los de Abascal dieron su apoyo a las cuentas a cambio de un rechazo explícito a las políticas verdes y a las que, a su juicio, fomentan la inmigración ilegal. No obstante, el dirigente de Vox ha señalado que Vox "no sabe" si el acuerdo "seguirá vigente" con el recambio del expresidente.

Abascal ha dicho que Vox "está acostumbrado" a que el PP les intente "engañar" y a que "no cumpla con sus compromisos". "De hecho, tuvimos que abandonar los gobiernos regionales", ha recordado el dirigente de Vox, en referencia a las discrepancias a cuenta de los menores migrantes.

Por eso, ahora consideran que tienen que ser "mucho más firmes y mucho más exigentes" a la hora de negociar con ellos la presidencia valenciana. "Pero eso lo veremos en los próximos días", ha agregado Abascal.

En cualquier caso, ha garantizado que Vox "hará lo mismo que ha hecho en todos los lugares", incluida la Comunidad Valenciana, para alcanzar acuerdos de presupuestos, en alusión a sus peticiones relacionadas con las políticas ecológicas y la inmigración.

"Nosotros tenemos una posición política y aquel con el que lleguemos a un acuerdo tendrá que asumir esa parte de nuestras posiciones políticas", ha advertido.

POLÍTICAS, NO PERSONAS

Abascal se ha negado a hablar de nombres e insiste en abordar políticas "incluso previas a los presupuestos". "No, nosotros no vamos a proponer nombres, creemos que eso es una responsabilidad del PP", ha dicho en la entrevista, haciendo hincapié en que, para Vox, "la discusión nunca es sobre las personas, sino sobre las políticas concretas".

En caso de no llegar a un acuerdo, Vox "no teme" a unos comicios en la Comunidad Valenciana. "Nunca tememos unas elecciones y tampoco tememos que el PP tome la decisión de ir a unas: si convocan, lo asumiremos, nos presentaremos con nuestros candidatos y, sobre todo, con nuestras ideas", ha rematado. Vox no tiene estructura autonómica, así que toda la negociación se pilota desde Bambú.