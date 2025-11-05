Espana agencias

Abascal avisa al PP de que serán "más firmes y más exigentes" en Valencia y afirma que "no temen" elecciones

Guardar

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido al PP de que serán "más firmes y más exigentes" de lo habitual en la negociación para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, y ha asegurado que su formación "no teme" una convocatoria electoral en esta autonomía.

Así lo ha hecho Abascal en una entrevista que publica este miércoles 'La Vanguardia', requerido por si Vox se ceñirá al acuerdo que selló con Mazón o si exigirán al PP "algún elemento más". Mazón pactó los presupuestos de Valencia con Vox después de la dana, y los de Abascal dieron su apoyo a las cuentas a cambio de un rechazo explícito a las políticas verdes y a las que, a su juicio, fomentan la inmigración ilegal. No obstante, el dirigente de Vox ha señalado que Vox "no sabe" si el acuerdo "seguirá vigente" con el recambio del expresidente.

Abascal ha dicho que Vox "está acostumbrado" a que el PP les intente "engañar" y a que "no cumpla con sus compromisos". "De hecho, tuvimos que abandonar los gobiernos regionales", ha recordado el dirigente de Vox, en referencia a las discrepancias a cuenta de los menores migrantes.

Por eso, ahora consideran que tienen que ser "mucho más firmes y mucho más exigentes" a la hora de negociar con ellos la presidencia valenciana. "Pero eso lo veremos en los próximos días", ha agregado Abascal.

En cualquier caso, ha garantizado que Vox "hará lo mismo que ha hecho en todos los lugares", incluida la Comunidad Valenciana, para alcanzar acuerdos de presupuestos, en alusión a sus peticiones relacionadas con las políticas ecológicas y la inmigración.

"Nosotros tenemos una posición política y aquel con el que lleguemos a un acuerdo tendrá que asumir esa parte de nuestras posiciones políticas", ha advertido.

POLÍTICAS, NO PERSONAS

Abascal se ha negado a hablar de nombres e insiste en abordar políticas "incluso previas a los presupuestos". "No, nosotros no vamos a proponer nombres, creemos que eso es una responsabilidad del PP", ha dicho en la entrevista, haciendo hincapié en que, para Vox, "la discusión nunca es sobre las personas, sino sobre las políticas concretas".

En caso de no llegar a un acuerdo, Vox "no teme" a unos comicios en la Comunidad Valenciana. "Nunca tememos unas elecciones y tampoco tememos que el PP tome la decisión de ir a unas: si convocan, lo asumiremos, nos presentaremos con nuestros candidatos y, sobre todo, con nuestras ideas", ha rematado. Vox no tiene estructura autonómica, así que toda la negociación se pilota desde Bambú.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bolaños cree que no debe opinar sobre el juicio al fiscal general mientras se celebra pero "tendría ganas de hacerlo"

Bolaños cree que no debe

Morant asegura que "muchos" votantes del PP están avergonzados por su gestión en la dana

Morant asegura que "muchos" votantes

El alcalde de Algeciras (Cádiz) considera que UE "ha dado un paso adelante" en la lucha contra el narcotráfico

El alcalde de Algeciras (Cádiz)

Tellado dice que el fiscal general "no actuó solo" sino que fue una "operación instigada desde Moncloa" contra Ayuso

Tellado dice que el fiscal

Bolaños no ve "ni rastro" en el informe de la UCO de las "cosas horribles" dichas sobre Torres y exige disculpas

Bolaños no ve "ni rastro"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Moncloa nunca tuvo el email

Moncloa nunca tuvo el email filtrado del abogado de González Amador, solo una captura que le proporcionó un medio de comunicación, según los testigos

Marruecos apuesta por la industria de los aviones: su flota aumentará de 50 a 200 aeronaves y comenzará a recibirlos en 2028

La Armada despliega el patrullero ‘Medas’ en el Estrecho de Gibraltar para reforzar la misión de vigilancia

Indra comprará Hispasat: la Junta de accionistas tendrá que confirmar la adquisición de la compañía de satélites y telecomunicaciones

Una hija pelea y logra que incluyan a su madre en la herencia que Hacienda había repartido mal: “Es un error fáctico y no jurídico”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Una limpiadora busca ser despedida para cobrar el paro y la Seguridad Social dictamina que existe fraude de ley por “provocarlo de forma dolosa por reiterados incumplimientos”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 5 noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de noviembre

DEPORTES

Liverpool - Real Madrid, en

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions

La polémica mano de Tchouameni que anuló el VAR en el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

El Liverpool arruina el regreso de Xabi Alonso y se impone al Real Madrid en Champions

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”