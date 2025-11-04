Espana agencias

Torres se "desahogó" con Koldo ante las reticencias de Illa para adquirir test: "No aguanto más, solo me queda Pedro"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se desahogó durante su etapa como presidente de Canarias con el exasesor ministerial Koldo García ante las reticencias del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, a adquirir test de antígenos a finales del año 2020, en plena pandemia de coronavirus, asegurando que no aguantaba "más" y que su último recurso era "Pedro".

"¿Estás con José Luis? Solo me queda Pedro. Lo intentaré pero si esto no sale por el capricho de un compañero, Illa, me bajo. No aguanto más. Presentaré el recurso y buscaré la manera de apartarme", le dijo Torres en un mensaje el 2 de diciembre de 2020 a Koldo García, por aquellas fechas asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Son mensajes, a los que ha tenido acceso Europa Press, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizó para su informe sobre la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias y que ha presentado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo'.

Torres, ante las reticencias de Illa a que el Gobierno de Canarias adquiriera test de antígenos, se quejó ante García de la actitud de su compañero de partido, indicando que tendría que hablar con "Ábalos" o "Pedro".

ILLA "QUIERE EL ENFRENTAMIENTO Y LO TENDRÁ"

"No hay puta manera con Illa!! Le he pedido un jodido mes de prueba sólo y ni así. Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá! Yo no puedo llevar a la ruina a Canarias", se quejó Torres a Koldo, quien le respondió que le entendía y que insistiera al ministro de Sanidad con que era una "prueba".

Acto seguido, Torres dijo a Koldo que el Gobierno central se iba a poner a "todo Dios en contra" y que le daban "putas ganas de tirar la toalla". "Estoy al límite. No quiero que me ayuden. Solo quiero que no me jodan", se lamentó el entonces presidente de Canarias.

Torres le confesó a Koldo tener "una tremenda fortaleza", aunque le pidió disculpas: "Disculpa, me desahogué". "Me eligieron para defender Canarias y nací y moriré socialista. Pero no puedo más", añadió el expresidente canario.

Ante la actitud de Illa, Torres le dijo a Koldo que se comportaría como algunos presidentes autonómicos críticos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Si se quiere que yo sea un Page, un Lambán, o un tocahuevos pues será por tíos como Illa", manifestó.

Aseguró, no obstante, que "Pedro" y "José Luis" siempre tendrían su lealtad, y agradeció al exasesor ministerial por ayudarle "en todo", a lo que Koldo trató de tranquilizarle: "Lo conseguiré ya verás".

