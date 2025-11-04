Espana agencias

Torres defiende que el informe de la UCO no refleja ninguna actividad delictiva: "He sufrido un ataque difamatorio"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no refleja "ninguna actividad delictiva" durante su etapa como presidente de Canarias, asegurando que ha "sufrido un ataque difamatorio".

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa desde la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, después de que la Guardia Civil señalara en el informe que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se le habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas.

En el documento, que analiza las contrataciones de material sanitario por parte de Canarias durante la pandemia y que ha sido entregado por la UCO al juez instructor del 'caso Koldo', Ismael Moreno, también figura que Torres pidió perdón como presidente de Canarias al exasesor ministerial Koldo García por los pagos que se debían a Soluciones de Gestión, y prometió resolver esa situación: "He dado el golpe preciso encima de la mesa".

"NO HAY PISOS EN ATOCHA, NO HAY NADA DE TODO AQUELLO"

Esta tarde, ante una nutrida presencia de medios de comunicación, Torres ha aseverado que después de "años de investigación", en ninguna de las páginas del informe "hay comisiones, ni mordidas". "No hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada de todo aquello", ha subrayado al respecto el ministro.

"La UCO traslada ese informe a la autoridad judicial. A diferencia de otros informes de la UCO, no hay ningún añadido ni párrafo en el que la UCO demande y pida que haga una investigación a nadie del Gobierno de Canarias o a mí. En ninguna de las páginas y párrafos hay afirmaciones, no hay ninguna actuación delictiva del Gobierno que tuve el honor de presidir", ha agregado.

Sobre su relación con el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, con el que, según la Guardia Civil, el ministro se llegó a reunir en julio de 2020 aprovechando un viaje a Madrid, Torres ha asegurado que "sólo hay un mensaje enviado por el señor de Aldama, de un teléfono" que no tenía "guardado, en el que se presenta, en el que dice que hemos estado un momento por la tarde, y no hay nada más, porque nada había".

"Sin embargo, el señor de Aldama me acusó de utilizar pisos, me acusó de tener reuniones con refinerías, me acusó de cuestiones tremendamente graves", ha recapitulado el ministro. Es por ello que ha anunciado la interposición de una demanda por "vulneración al honor familiar", sin dar más detalles.

Temas Relacionados

EuropaPress

