Espana agencias

Tellado espera de Vox "altura de miras" para acordar el relevo de Mazón: "Nadie entendería que mareara la perdiz"

Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que Vox tendrá "altura de miras" para acordar el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana y ha avisado que "nadie entendería que pudiera marear la perdiz".

En un almuerzo-coloquio en el Club Siglo XXI, que ha presentado el presidente de Murcia, Fernando López Miras, Tellado ha indicado que Vox en la Comunidad Valenciana "ha tenido altura de miras" y ha añadido que los valencianos "no entenderían otra cosa" y que la reconstrucción "se pare" porque "se abra un tiempo electoral" en la región.

"Creo que eso es lo principal en estos momentos y creo que Vox va a saber anteponer el interés general por encima del interés partidista. Y confío plenamente y sinceramente en que eso suceda. Nadie entendería lo contrario. Nadie entendería que ahora Vox se ponga a marear la perdiz", ha manifestado.

Además, ha recordado que hace "apenas cuatro meses" PPCV y Vox alcanzaron un acuerdo para la aprobación de los presupuestos de la comunidad y ha subrayado que "los términos del acuerdo están recientes". "Supongo que no tiene sentido que ahora varíen", ha indicado.

En este punto, Tellado se ha mostrado confiado en que pueda haber un acuerdo entre PP y Vox. "Si hemos sabido entendernos para conformar este gobierno del cambio en la Generalitat valenciana, si hemos sabido entendernos para resolver la crisis de la dana y para resolver los problemas que afectan a esta provincia especialmente, creo que seremos capaces de entendernos para darle a la Comunidad Valenciana un presidente que pueda seguir el trabajo iniciado por Carlos Mazón en la tarea de la reconstrucción", ha reiterado.

"NECESIDAD DE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD"

Tellado ha indicado que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han conversado sobre la situación tras la dimisión de Mazón y "los dos han coincidido en la necesidad de garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de una comunidad que tiene que estar centrada en exclusiva en la reconstrucción".

En este sentido, el secretario general del PP ha recalcado que es "tremendamente importante darle estabilidad al Gobierno de la Generalitat Valenciana porque está solo" en esa labor de reconstrucción tras la tragedia.

"Y yo estoy seguro de que si anteponemos el interés general, si anteponemos la reconstrucción de Valencia por encima de los intereses partidistas, ese acuerdo será factible y estará próximo", ha manifestado Tellado.

¿PÉREZ LLORCA O CATALÁ?

El secretario general del PP ha señalado que, por ahora, no han hablado de posibles sustitutos de Mazón y no ha querido pronunciarse acerca de si el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, es el mejor posicionado para asumir la Presidencia de la Generalitat.

Preguntado después expresamente si descarta que el relevo de Mazón pueda ser la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, Tellado ha insistido en que no se ha hablado de nombres y ha añadido que el PP y Vox negociarán a partir de este momento.

"Lo que puedo constatar es que hay un buen ambiente, un buen tono, una cordialidad para el inicio de esas conversaciones y que en la conversación de esta mañana no se ha hablado de nombres y por lo tanto no hay nada avanzado en esa dirección", ha dicho, para reiterar que "no hay sobre la mesa ningún nombre en estos momentos".

MAZÓN Y LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO

Al ser preguntado por la posibilidad de que Mazón, una vez que ha anunciado su salida y está como presidente en funciones, pueda no ir a la comisión de investigación sobre la dana en la que está citado --la del Congreso tiene fecha, el 17 de noviembre--, Tellado ha dicho desconocerlo.

"La verdad es que lo desconozco y será Carlos Mazón el que tenga que tomar la decisión sobre su comparecencia en las comisiones en las que ha sido citado", ha manifestado, para añadir que es "presidente de la Generalitat en funciones y, por lo tanto, sigue siendo presidente aunque su situación sea en funciones".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Senado capta a Javier Arenas (PP) fumando un váper en su escaño y él lo niega: "Bajo ningún concepto"

El Senado capta a Javier

El PP pide la comparecencia de Torres en el Pleno del Congreso por sus contradicciones con el informe de la UCO

El PP pide la comparecencia

Mónica García denuncia que Javier Arenas (PP) ha estado "vapeando" desde el escaño durante el Pleno del Senado

Mónica García denuncia que Javier

López Miras dice que solo el PP "frena al sanchismo" y elogia a Feijóo: "Nunca se escuchó tanto a los territorios"

López Miras dice que solo

Presidenta del TSJCM pide que los juzgados cuenten con grupos de acompañamiento para las víctimas de violencia machista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El novio de Ayuso, González

El novio de Ayuso, González Amador, culpa al fiscal general de haberle “matado públicamente” : “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España”

Ángel Víctor Torres anuncia que demandará a Víctor de Aldama: “Por intromisión a mi honor personal, a mi intimidad y a mi imagen”

Miguel Ángel Rodríguez reconoce que afirmó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador sin tener toda la información: “Yo desconocía el email previo”

Un hombre se queda en el paro y solicita reducir la pensión alimenticia de sus hijos: su exmujer no le cree, contrata un detective privado y lo lleva ante el juez

La directora de comunicación de la Fiscalía niega que García Ortiz filtrara los correos porque ya eran conocidos por los medios: “Estaba ya en el mercado”

ECONOMÍA

Rafael Pampillón, economista, sobre el

Rafael Pampillón, economista, sobre el euro digital: “Los bancos tendrán menos capacidad de conceder crédito, lo que afectará al crecimiento económico y al empleo”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

La clave de la felicidad no depende del éxito profesional o económico, según un experto: “La persona más feliz del planeta, probablemente sería de una familia de clase media”

Adiós a las grandes cantidades en efectivo: la ley europea que limitará este pago

BBVA pagará el dividendo más alto de su historia: repartirá el 7 de noviembre 1.800 millones de euros entre sus accionistas

DEPORTES

Los trabajadores de las obras

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”

Italia carga contra Carlos Alcaraz: “O se mantiene concentrado o nunca más le ganará a Sinner”

Arda Güler podría destronar a Messi como mejor cómplice de Mbappé: estos son sus datos

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

Sara Sorribes anuncia su regreso al tenis:“Lo hago con otra mirada, volví simplemente por placer”