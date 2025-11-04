Espana agencias

Seis meses de inhabilitación a un guardia civil por guardarse una denuncia contra agentes por robos en Córdoba

Guardar

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un guardia civil a seis meses de inhabilitación como autor responsable de un delito de omisión del deber de perseguir delitos.

El agente se guardó una denuncia de un particular que implicaba a agentes de la Benemérita en robo de ganado en el norte de Córdoba.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón, en la primavera de 2016, era agente con grado de sargento y en fecha no determinada se puso en contacto con un hombre que se dedicaba al comercio de ganado en Hinojosa del Duque y en otras localidades de la zona para preguntarle, haciéndose pasar por ganadero, por lo que él sabía sobre los múltiples robos de ganado que se estaban produciendo en la comarca, a lo que el varón accedió.

Días después de este contacto en el que en ningún momento mencionó su condición de guardia civil, le citó desde el cuartel para que acudiese a declarar. El 13 de mayo de 2016, el hombre presentó denuncia en el cuartel de la Guardia Civil por los múltiples robos de ganado que se venían produciendo en los pueblos de alrededor y en esta denuncia implicó a personas concretas del negocio ganadero, pero también a varios guardias civiles, dando datos concretos de alguno de ellos, como parte de la red de robo de ganado.

A pesar de tener noticia de estos hechos y de la obligación de perseguir delitos nacida de su cargo como guardia civil, "el acusado guardó la denuncia, primero en su despacho y posteriormente en su casa, sin darle trámite para que se profundizara en la investigación, sin dar cuenta a la autoridad judicial, ni a sus superiores jerárquicos, a pesar de que su compañero que había actuado como secretario al recoger la denuncia le recomendó que diera traslado de la misma a una unidad de policía judicial".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Absuelven a un acusado y confirman condena a otros dos por disparar a un hombre en una casa de Málaga en 2020

Absuelven a un acusado y

Bendodo (PP): Estaría más preocupado por si el ministro Torres va a ser imputado que por que lo sea Mazón

Bendodo (PP): Estaría más preocupado

Torres se "desahogó" con Koldo ante las reticencias de Illa para adquirir test: "No aguanto más, solo me queda Pedro"

Torres se "desahogó" con Koldo

Un juez declara que un ejecutado por el franquismo en 1938 no cometió delito y fue asesinado por su ideología

Infobae

Exjefe de prensa de Moncloa niega haber dado órdenes a Fiscalía General para que filtrase información del novio de Ayuso

Exjefe de prensa de Moncloa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre es detenida por

Una madre es detenida por prostituir a su hija menor de edad en Internet y quedarse con los beneficios

“Las familias que les han votado a ustedes están mucho peor que los que no les han votado”, Rosa María Álvarez, hija de una víctima de la DANA

El día que Ángel Víctor Torres amenazó a Pedro Sánchez con ser “un tocahuevos” como Page y Lambán: “No hay puta manera con Illa”

Feijóo llama a Abascal para acelerar la sucesión de Mazón: Vox asegura que tomará la decisión más estable

Un policía nacional recibe una indemnización de 17.000 euros por las lesiones sufridas en acto de servicio aunque no haya condenados penales

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Cuánto cobra una empleada dómestica en España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

El plazo para abonar el segundo pago del IRPF a Hacienda acaba este 5 de noviembre: esta es la multa a los contribuyentes que no lo cumplan

Resultados del Super Once del Sorteo 2

DEPORTES

Sara Sorribes anuncia su regreso

Sara Sorribes anuncia su regreso al tenis:“Lo hago con otra mirada, volví simplemente por placer”

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista