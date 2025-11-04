Espana agencias

PSOE canario dice que el informe de la UCO confirma a Torres como persona "honesta", sin "mordidas" ni prostitutas

La secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, ha dicho este martes que el informe de la UCO confirma que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, "es una persona honesta, limpia y entregada al servicio público".

"No ha habido mordidas, no ha habido petición de comisiones, ni mucho menos, mujeres explotadas sexualmente, como se lleva diciendo e insinuando por parte del Partido Popular durante este último año y medio", ha comentado en declaraciones a los periodistas.

Por ello ha instado al PP a que "pida perdón por enfangar el nombre de un hombre honrado, honesto, como es Ángel Víctor Torres".

Fierro ha insistido en que en su partido están "satisfechos" de que haya salido ya el informe porque "corrobora" lo que llevan diciendo desde hace meses y frente a esto ha apuntado que el Partido Popular "no tiene ni proyecto de país, ni de Canarias, ni de absolutamente nada, por lo tanto, intentan ganar con el fango lo que no ganan en las urnas".

Ha relatado que "las últimas siete las ha ganado el PSOE y evidentemente, cuando ven que no llegan, pues tienen que sacar esa máquina del fango para manchar la imagen o intentar manchar la imagen de una persona honrada y honesta como así confirma el informe de la UCO".

