Presidenta del TSJCM pide que los juzgados cuenten con grupos de acompañamiento para las víctimas de violencia machista

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, ha solicitado que se apliquen "herramientas y sistemas" con perspectiva de género dentro del mundo judicial para mejorar situaciones como el trato a las víctimas de violencia machista de cara a paliar "una desigualdad estructural de la que debemos de ser conscientes".

Astray se ha pronunciado de este modo durante la jornada organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Delegación del Gobierno que ha tenido lugar este martes por la tarde para formar a alumnos y profesionales del sector en igualdad.

Astray ha concretado que los profesionales deben ser capaces de identificar "situaciones donde la interpretación y la aplicación de las leyes no debe realizarse en base a sesgos o estereotipos".

La magistrada ha citado como ejemplo el trato que se debe dar a las víctimas de violencia machista, el cuál ha propuesto mejorar "mediante la constitución de grupos de acompañamiento, psicólogos o la reducción del número de veces que estas personas tienen que testificar y revivir lo sucedido".

Por su parte, la vicedecana de Ordenación Académica y de Calidad de la facultad, María Esther Sánchez, ha detallado que la jornada se abordará desde la perspectiva académica y penal a través de la experiencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los juzgados y jueces de violencia contra la mujer, de cara a "profundizar en este debate y generar una reflexión necesaria en un tema puesto de tanta trascendencia".

El subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, ha recordado que la jornada se ha organizado gracias al protocolo firmado hace dos años entre ambas instituciones para realizar actividades encaminadas a promover la igualdad.

Espinosa ha señalado que con este tipo de conferencias utilizan "un instrumento educativo y social para combatir este problema y fomentar la perspectiva de género entre los jóvenes" en un día especialmente marcado "por el minuto de silencio ante los asesinatos causados por la violencia machista".