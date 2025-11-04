Pedro Sánchez arropa este miércoles a Miguel Ángel Gallardo en un acto del PSOE en Mérida (Badajoz)

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este miércoles, 5 de noviembre, en un acto público junto al candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

El acto tendrá lugar en el Hotel las Lomas de Mérida a las 18.00 horas y en el mismo también participarán la vicesecretaria general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Laura Iglesias Cano; el secretario general del PSOE de Mérida y alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez.