Espana agencias

Pedro Sánchez arropa este miércoles a Miguel Ángel Gallardo en un acto del PSOE en Mérida (Badajoz)

Guardar

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este miércoles, 5 de noviembre, en un acto público junto al candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

El acto tendrá lugar en el Hotel las Lomas de Mérida a las 18.00 horas y en el mismo también participarán la vicesecretaria general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Laura Iglesias Cano; el secretario general del PSOE de Mérida y alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rueda y Mañueco refuerzan su unión frente a una "España de dos velocidades": "El Corredor Atlántico es imprescindible"

Rueda y Mañueco refuerzan su

Bolaños emplaza al presidente del Senado a designar los sustitutos de Conde-Pumpido y otros tres magistrados del TC

Bolaños emplaza al presidente del

'MAR' dice que se vio obligado a filtrar que había negociaciones con Fiscalía pero que dedujo lo de "órdenes de arriba"

'MAR' dice que se vio

(SUST.) Confirman la condena al exjefe jurídico de Vivienda de Murcia por cobrar por falsas gestiones urbanísticas

Infobae

IU pide "máxima seriedad" ante el informe de la UCO sobre Torres y cree que "se debería haber sido mucho más cuidadoso"

IU pide "máxima seriedad" ante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ángel Víctor Torres anuncia que

Ángel Víctor Torres anuncia que demandará a Víctor de Aldama: “Por intromisión a mi honor personal, a mi intimidad y a mi imagen”

Miguel Ángel Rodríguez reconoce que afirmó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador sin tener toda la información: “Yo desconocía el email previo”

Un hombre se queda en el paro y solicita reducir la pensión alimenticia de sus hijos: su exmujer no le cree, contrata un detective privado y lo lleva ante el juez

La directora de comunicación de la Fiscalía niega que García Ortiz filtrara los correos porque ya eran conocidos por los medios: “Estaba ya en el mercado”

Una madre es detenida por prostituir a su hija menor de edad en Internet y quedarse con los beneficios

ECONOMÍA

La clave de la felicidad

La clave de la felicidad no depende del éxito profesional o económico, según un experto: “La persona más feliz del planeta, probablemente sería de una familia de clase media”

Adiós a las grandes cantidades en efectivo: la ley europea que limitará este pago

BBVA pagará el dividendo más alto de su historia: repartirá el 7 de noviembre 1.800 millones de euros entre sus accionistas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Del ‘no’ del Congreso al BOE: el Gobierno rescata por su cuenta parte del decreto ‘antiapagones’

DEPORTES

Arda Güler podría destronar a

Arda Güler podría destronar a Messi como mejor cómplice de Mbappé: estos son sus datos

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

Sara Sorribes anuncia su regreso al tenis:“Lo hago con otra mirada, volví simplemente por placer”

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid