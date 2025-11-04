Mónica García denuncia que Javier Arenas (PP) ha estado "vapeando" desde el escaño durante el Pleno del Senado

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado este martes que el secretario general del Grupo Popular en el Senado, Javier Arenas, estuviera fumando un váper detrás de ella, en su escaño en el hemiciclo, mientras García intervenía en el Pleno del Senado.

A la salida del Pleno, la ministra de Sanidad ha dicho a los periodistas que le parece "absolutamente insólito" que el 'número dos' del PP en el Senado estuviera fumando de su váper mientras ella respondía una pregunta en la sesión de control.

En las imágenes del Pleno, Javier Arenas saca de su bolsillo un cigarillo electrónico y lo inhala, mientras que una compañera de la bancada 'popular' le avisa de que justo le estaban enfocando en la realización.