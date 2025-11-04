La Audiencia de Palma decidirá este miércoles si retoma el juicio por la muerte de un bebé arrojado a un contenedor

La Audiencia Provincial de Palma decidirá este miércoles si retoma el juicio con jurado popular por la muerte de un bebé que fue arrojado a un contenedor en noviembre de 2023 en Porto Cristo.

La magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado decidió suspender la vista pública el pasado miércoles por las dudas respecto a la titulación de un perito que declaró a la propuesta de la defensa de la madre.

La suspensión, de cuatro días y contemplada en la ley del jurado, se ordenó a la espera de que las partes entregaran la documentación que permita resolver este asunto.

Pasado este tiempo, la magistrada se reunirá este miércoles con las partes personadas en el procedimiento y tomará una decisión sobre el futuro del mismo.

En el juicio, que arrancó el pasado lunes 27 de octubre, la madre y el tío del bebé se enfrentan a una petición de pena de prisión permanente revisable. Una tercera persona, la cuñada de la madre, está acusada de omisión de socorro.