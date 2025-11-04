Espana agencias

Exjefe de prensa de Moncloa niega haber dado órdenes a Fiscalía General para que filtrase información del novio de Ayuso

El ex secretario de Estado de Moncloa Francesc Vallés ha negado este martes haber dado instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que filtrase información relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "No, no. Imposible", ha aseverado.

Así se ha pronunciado en su declaración como testigo durante la segunda sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos que habría cometido contra González Amador. El jefe del Ministerio Público se enfrenta a penas de hasta 6 años de prisión, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.

Vallés ha manifestado que es "imposible" que hubiese dado instrucciones a la Fiscalía General en marzo de 2024 para que filtrase información relativa al novio de Díaz Ayuso. Ha insistido en que que no conoce --más allá de encuentros en algún acto institucional-- a los fiscales de Fortuny.

Al hilo, ha precisado que tampoco tiene los números de teléfonos ni del fiscal general ni de la directora de comunicación del Ministerio Público. A preguntas de la Abogacía del Estado, ha señalado que coincidió con García Ortiz antes de marzo de 2024. "Le saludé cuando tomó posesión en Baleares".

Cabe recordar que el instructor Ángel Hurtado llegó a asegurar --en el auto por el que acordó el procesamiento de García Ortiz-- que en Fiscalía General recibieron órdenes de Moncloa para filtrar la información relativa a González Amador. La Sala de Apelación corrigió al magistrado al considerar que dicha afirmación "no ha sido acreditada con suficiencia", dejando fuera de la causa esas supuestas instrucciones del Gobierno.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

EuropaPress

