Espana agencias

Emiten orden internacional de arresto contra el sospechoso de matar a una mujer en La Mojonera (Almería)

Guardar

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 4 de El Ejido (Almería) ha emitido una orden internacional de detención contra el principal sospechoso de acabar con la vida de una mujer de 35 años de edad a puñaladas en plena calle de La Mojonera (Almería) el pasado 2 de octubre.

La resolución llega tras las pesquisas practicadas por la Guardia Civil ante la posibilidad de que el sospechoso embarcara en un ferry rumbo hasta Tánger (Marruecos) desde el Puerto de Algeciras (Cádiz) donde se localizó su vehículo aparcado, en cuyo interior se hallaron además restos biológicos y un cuchillo que podría ser el arma del crimen.

Según ha confirmado a Europa Press el abogado Óscar Tripiana, letrado de la familia de la víctima, las mismas cámaras de seguridad habrían captado junto a las cabinas del puerto algecireño al único sospechoso, de 53 años, que pudo relacionarse con la víctima a partir de la declaración de algunos testigos y el contenido de los dispositivos y efectos personales de la víctima.

En este sentido, uno de los hermanos del sospechoso ha prestado ya declaración en sede judicial para tratar de esclarecer lo ocurrido. Según su testimonio, desconocería el paradero de su hermano aunque, según fuentes presentes en su declaración, habría reconocido la posibilidad de que se marchara el mismo día del crimen, cuando se le perdió la pista e incluso se denunció su desaparición.

El sumario arroja indicios de que el acusado podría haber mantenido algún tipo de relación previa de carácter breve con la víctima, la cual habría finalizado el 27 de septiembre, aunque en un primer momento se descartó que el crimen pudiera encuadrarse en un acto de violencia de género al no constar relaciones por parte del entorno de la víctima, que vivía desde hacía poco en La Mojonera.

"Parece ser que estuvieron un tiempo conviviendo", ha explicado el letrado, quien en este punto de la instrucción no descarta que más adelante el caso pueda orientarse hacia un posible crimen machista si bien antes deberán practicarse más pruebas y conseguir la detención del sospechoso.

El cuerpo del a víctima apareció ya sin vida en la calle Lavadero de La Mojonera en la tarde del pasado 2 de octubre con hasta cinco heridas de arma blanca, una de las cuales afectó a órganos vitales y le ocasionó la muerte de forma prácticamente instantánea, según avanza además la edición digital de 'La Voz de Almería'.

Fueron en torno a una decena de avisos sobre las 20,30 horas los que recibió el servicio de emergencias ante el hallazgo del cuerpo. Se dio aviso a servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local, aunque los médicos que acudieron a la zona solo pudieron certificar la muerte de la mujer.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mónica García denuncia que Javier Arenas (PP) ha estado "vapeando" desde el escaño durante el Pleno del Senado

Mónica García denuncia que Javier

López Miras dice que solo el PP "frena al sanchismo" y elogia a Feijóo: "Nunca se escuchó tanto a los territorios"

López Miras dice que solo

Presidenta del TSJCM pide que los juzgados cuenten con grupos de acompañamiento para las víctimas de violencia machista

Infobae

Tellado espera de Vox "altura de miras" para acordar el relevo de Mazón: "Nadie entendería que mareara la perdiz"

Tellado espera de Vox "altura

Marlaska ve la colaboración internacional como una "necesidad" para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado

Marlaska ve la colaboración internacional
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El novio de Ayuso, González

El novio de Ayuso, González Amador, culpa al fiscal general de haberle “matado públicamente” : “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España”

Ángel Víctor Torres anuncia que demandará a Víctor de Aldama: “Por intromisión a mi honor personal, a mi intimidad y a mi imagen”

Miguel Ángel Rodríguez reconoce que afirmó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador sin tener toda la información: “Yo desconocía el email previo”

Un hombre se queda en el paro y solicita reducir la pensión alimenticia de sus hijos: su exmujer no le cree, contrata un detective privado y lo lleva ante el juez

La directora de comunicación de la Fiscalía niega que García Ortiz filtrara los correos porque ya eran conocidos por los medios: “Estaba ya en el mercado”

ECONOMÍA

Rafael Pampillón, economista, sobre el

Rafael Pampillón, economista, sobre el euro digital: “Los bancos tendrán menos capacidad de conceder crédito, lo que afectará al crecimiento económico y al empleo”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

La clave de la felicidad no depende del éxito profesional o económico, según un experto: “La persona más feliz del planeta, probablemente sería de una familia de clase media”

Adiós a las grandes cantidades en efectivo: la ley europea que limitará este pago

BBVA pagará el dividendo más alto de su historia: repartirá el 7 de noviembre 1.800 millones de euros entre sus accionistas

DEPORTES

Los trabajadores de las obras

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”

Italia carga contra Carlos Alcaraz: “O se mantiene concentrado o nunca más le ganará a Sinner”

Arda Güler podría destronar a Messi como mejor cómplice de Mbappé: estos son sus datos

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

Sara Sorribes anuncia su regreso al tenis:“Lo hago con otra mirada, volví simplemente por placer”