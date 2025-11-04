Espana agencias

El PP pide la comparecencia de Torres en el Pleno del Congreso por sus contradicciones con el informe de la UCO

El PP ha pedido la comparecencia urgente en el Pleno del Congreso del ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil, que le relaciona con la trama de Víctor de Aldama y Koldo Izaguirre cuando presidía el Gobierno canario y que, según los 'populares, deja en evidencia sus contradicciones.

El escrito del Grupo Popular, recogido por Europa Press, reclama la presencia de Torres "para dar explicaciones sobre las contradicciones siendo ministro en torno a sus relaciones con miembros de una trama criminal, integrada entre otros por Koldo García y Víctor de Aldama, y su implicación personal y la de su equipo directo en la consecución de pagos por contratos de material sanitario a las empresas recomendadas por dicha trama".

Según destaca el PP, el informe de la UCO apunta a "la implicación directa" del ministro en la trama de compraventa de mascarillas investigada por la Justicia, ya que "agilizó personalmente el cobro de las empresas de la trama y presionó a altos cargos de su Gobierno para que validaran material sanitario de dudosa calidad".

LAS "MENTIRAS" QUE SEÑALAN

Recuerdan que, entre otras cosas, el informe apunta que Tores se reunión con Aldama, cuando el ministro dijo en sus comparecencias públicas que no conocía al considerado 'conseguidor' de la trama Koldo.

También subrayan que el entonces presidente canario cruzaba mensajes con Koldo, pese a que hasta ahora negaba habar hablado de contratos con el asesor de José Luis Abalos.

Igualmente, mencionan que Torres apuntó que solo había hablado con Ignacio Díaz Tapia, uno de los socios de Aldama, en una reunión con otras muchas personas, pero el informe desvela que ambos intercambiaron mensajes e incluso le llegó a dar el contacto de Salvador Illa.

"El documento de la Guardia Civil acredita que Ángel Víctor Torres ha mentido en reiteradas ocasiones en sesiones de control y en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado sobre su relación con los integrantes de la trama corrupta", concluye el PP.

Eso sí, el PP reconoce que en el informe "no han salido más conversaciones con Aldama relacionadas con otras conductas que pueden ser objeto de delito y, desde luego, no compatibles con el autodenominado 'Gobierno más feminista de la historia'", en referencia a aquellas palabras del conseguidor de la trama acusando al ministro de participar en juergas con mujeres en un piso de Madrid.

