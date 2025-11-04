Espana agencias

El PP de Aragón pide explicaciones a Alegría por su "amigable comida" con "el presunto acosador Francisco Salazar"

Guardar

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha pedido este martes a la portavoz del Gobierno de España y secretaria general del PSOE autonómico, Pilar Alegría, explicaciones por su "amigable comida" con "el presunto acosador Francisco Salazar".

En rueda de prensa, Ledesma ha rechazado con firmeza "cualquier tipo de actitud machista sin el menor atisbo de duda" y ha recordado que Salazar pasó de ser candidato a adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE a "responder por denuncias de acoso a mujeres valientes que trabajaban en La Moncloa y tuvieron que denunciar".

Por su parte, Pilar Alegría "pasó de defender a Salazar, a quien definió como 'un compañero íntegro', a poco menos que no conocerlo dos horas después" y ahora "la comida de Alegría con Salazar transmite que --Alegría-- sigue respaldando el machismo que impera en el PSOE" ya que con este evento "no solo ampara a un presunto acosador, sino que comparte confidencias en privado con él".

"De aquella investigación en La Moncloa nada se sabe a día de hoy y sería positivo que informaran de qué ha pasado con esa investigación", ha considerado el portavoz del PP regional, para quien el PSOE con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "tapa comportamientos machistas continuamente", recordando que así lo denunció la exdirigente socialista Adriana Lastra "y así le pagaron esa valentía".

Fernando Ledesma ha opinado que Pilar Alegría es "una feminista de boquilla que ha decidido amparar el machismo recalcitrante en el PSOE", lo que no le sorprende porque "entre la defensa de la mujer y la de Pedro Sánchez, Alegría elige defender a Sánchez".

"Alegría no debe seguir callada" y debe explicar qué relación tiene con Francisco Salazar, "si ampara ese comportamiento, y todo parece indicar que así es". Ledesma ha dicho "basta ya de falso feminismo", añadiendo que Alegría "ha defendido a Cerdán, a Ábalos y ahora parece que defiende a Salazar".

Ha afirmado que Alegría "fue la única que no se enteró de la fiesta de Ábalos con prostitutas en el Parador de Teruel, la que dijo que dimitiría si se demostraba que mentía" antes de que la UCO de la Guardia Civil demostrara "ese movimiento de prostitutas al Parador de Teruel", pese a lo cual "hoy sigue sin dimitir".

Para Fernando Ledesma, la secretaria general del PSOE autonómico "es la ministra portavoz de un Gobierno que ampara el machismo de exministros y ex altos cargos", añadiendo que el Gobierno de Sánchez impulsó la aprobación de la ley 'Solo sí es sí", que ha conllevado la reducción de penas a 1.400 violadores y pederastas.

En otro orden de cosas, el diputado ha manifestado la condena y repulsa del PP ante el nuevo crimen de violencia machista ocurrido esta mañana en el distrito zaragozano de San José, donde ha sido asesinada una mujer. "Estamos ante una realidad que hoy vuelve a pegarnos con dureza", emplazando a quienes se dedican a la vida pública a demostrar "un comportamiento ejemplar" sin "ningún tipo de duda".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Absuelven a un acusado y confirman condena a otros dos por disparar a un hombre en una casa de Málaga en 2020

Absuelven a un acusado y

Bendodo (PP): Estaría más preocupado por si el ministro Torres va a ser imputado que por que lo sea Mazón

Bendodo (PP): Estaría más preocupado

Torres se "desahogó" con Koldo ante las reticencias de Illa para adquirir test: "No aguanto más, solo me queda Pedro"

Torres se "desahogó" con Koldo

Un juez declara que un ejecutado por el franquismo en 1938 no cometió delito y fue asesinado por su ideología

Infobae

Exjefe de prensa de Moncloa niega haber dado órdenes a Fiscalía General para que filtrase información del novio de Ayuso

Exjefe de prensa de Moncloa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre es detenida por

Una madre es detenida por prostituir a su hija menor de edad en Internet y quedarse con los beneficios

“Las familias que les han votado a ustedes están mucho peor que los que no les han votado”, Rosa María Álvarez, hija de una víctima de la DANA

El día que Ángel Víctor Torres amenazó a Pedro Sánchez con ser “un tocahuevos” como Page y Lambán: “No hay puta manera con Illa”

Feijóo llama a Abascal para acelerar la sucesión de Mazón: Vox asegura que tomará la decisión más estable

Un policía nacional recibe una indemnización de 17.000 euros por las lesiones sufridas en acto de servicio aunque no haya condenados penales

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Cuánto cobra una empleada dómestica en España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

El plazo para abonar el segundo pago del IRPF a Hacienda acaba este 5 de noviembre: esta es la multa a los contribuyentes que no lo cumplan

Resultados del Super Once del Sorteo 2

DEPORTES

Sara Sorribes anuncia su regreso

Sara Sorribes anuncia su regreso al tenis:“Lo hago con otra mirada, volví simplemente por placer”

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista