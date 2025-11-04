El PP de Aragón pide explicaciones a Alegría por su "amigable comida" con "el presunto acosador Francisco Salazar"

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha pedido este martes a la portavoz del Gobierno de España y secretaria general del PSOE autonómico, Pilar Alegría, explicaciones por su "amigable comida" con "el presunto acosador Francisco Salazar".

En rueda de prensa, Ledesma ha rechazado con firmeza "cualquier tipo de actitud machista sin el menor atisbo de duda" y ha recordado que Salazar pasó de ser candidato a adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE a "responder por denuncias de acoso a mujeres valientes que trabajaban en La Moncloa y tuvieron que denunciar".

Por su parte, Pilar Alegría "pasó de defender a Salazar, a quien definió como 'un compañero íntegro', a poco menos que no conocerlo dos horas después" y ahora "la comida de Alegría con Salazar transmite que --Alegría-- sigue respaldando el machismo que impera en el PSOE" ya que con este evento "no solo ampara a un presunto acosador, sino que comparte confidencias en privado con él".

"De aquella investigación en La Moncloa nada se sabe a día de hoy y sería positivo que informaran de qué ha pasado con esa investigación", ha considerado el portavoz del PP regional, para quien el PSOE con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "tapa comportamientos machistas continuamente", recordando que así lo denunció la exdirigente socialista Adriana Lastra "y así le pagaron esa valentía".

Fernando Ledesma ha opinado que Pilar Alegría es "una feminista de boquilla que ha decidido amparar el machismo recalcitrante en el PSOE", lo que no le sorprende porque "entre la defensa de la mujer y la de Pedro Sánchez, Alegría elige defender a Sánchez".

"Alegría no debe seguir callada" y debe explicar qué relación tiene con Francisco Salazar, "si ampara ese comportamiento, y todo parece indicar que así es". Ledesma ha dicho "basta ya de falso feminismo", añadiendo que Alegría "ha defendido a Cerdán, a Ábalos y ahora parece que defiende a Salazar".

Ha afirmado que Alegría "fue la única que no se enteró de la fiesta de Ábalos con prostitutas en el Parador de Teruel, la que dijo que dimitiría si se demostraba que mentía" antes de que la UCO de la Guardia Civil demostrara "ese movimiento de prostitutas al Parador de Teruel", pese a lo cual "hoy sigue sin dimitir".

Para Fernando Ledesma, la secretaria general del PSOE autonómico "es la ministra portavoz de un Gobierno que ampara el machismo de exministros y ex altos cargos", añadiendo que el Gobierno de Sánchez impulsó la aprobación de la ley 'Solo sí es sí", que ha conllevado la reducción de penas a 1.400 violadores y pederastas.

En otro orden de cosas, el diputado ha manifestado la condena y repulsa del PP ante el nuevo crimen de violencia machista ocurrido esta mañana en el distrito zaragozano de San José, donde ha sido asesinada una mujer. "Estamos ante una realidad que hoy vuelve a pegarnos con dureza", emplazando a quienes se dedican a la vida pública a demostrar "un comportamiento ejemplar" sin "ningún tipo de duda".