El patrullero 'Medas' inicia su misión de vigilancia y seguridad en aguas del Estrecho y mar de Alborán

Tras finalizar su fase de preparación, el Patrullero de Vigilancia de Zona (PVZ) 'Medas' se ha hecho a la mar desde la Estación Naval de Puntales (Cádiz) para comenzar su navegación en una nueva operación de vigilancia y seguridad en aguas del Estrecho de Gibraltar y en las cercanías del mar de Alborán.

Durante la misión, el buque y su dotación, al mando del teniente de navío Santiago González-Aller Rodríguez, garantizarán la presencia permanente en la región para fortalecer la seguridad marítima y el conocimiento del entorno marítimo, además de asegurar el cumplimiento de la legislación en las aguas territoriales y contribuir a evitar la comisión de actos delictivos, ha informado la Armada en una nota.

El buque ha zarpado desde la Estación Naval de Puntales y releva al patrullero 'Vigía', que ha operado desde el pasado 26 de octubre con la misma misión de colaborar en la protección integral de los espacios marítimo de interés nacional.

El patrullero 'Medas' está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM) que, dentro de la Flota, está formada por el conjunto de unidades que tienen por cometido principal prepararse para proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional.

Con un enfoque integral, aseguran la cooperación permanente con los diversos organismos de la administración con competencias en el ámbito marítimo, contribuyendo a la acción del Estado en la mar.

Durante esta operación, y bajo control operativo del Comandante del Mando de Operaciones, el buque se integra nuevamente en el Mando Operativo Marítimo (MOM) y mantienen una coordinación constante con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima.

El MOM es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, responsable a su nivel del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

Las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión son una herramienta para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta "inmediata y viable ante una potencial crisis".

Los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Marítimo (MOM), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, bajo control operativo del Mando de Operaciones.

