Espana agencias

El Congreso incluye en la comparecencia de Sánchez de la próxima semana el debate sobre casos de corrupción

Guardar

El Congreso ha confirmado la comparecencia el próximo 12 de noviembre del presidente Pedro Sánchez para informar de las últimas cumbres internacionales y del funcionamiento de los servicios públicos, pero ha añadido otro punto, a instancias del PP, para que dé cuenta de los casos de supuesta corrupción que salpican a su familia y al PSOE.

En principio, el presidente del Gobierno había pedido comparecer 'motu proprio' en el Pleno del Congreso para informar de los resultados de las últimas cumbres internacionales, incluyendo el reciente Consejo Europeo, y de "la situación de los servicios públicos en España". La Junta de Portavoces de la Cámara Baja ya dejó puesta la fecha para esta cita, el miércoles 12 de noviembre.

Pero este martes, en los contactos entre portavoces para confeccionar el orden del día de la próxima semana, el PP ha logrado incluir otro punto a esa comparecencia de Sánchez, relativo a las investigaciones sobre casos de corrupción alrededor del PSOE y del Gobierno.

TORRES Y LA FINANCIACIÓN DEL PSOE

"Comparecencia urgente del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para rendir cuentas sobre la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE, concretamente sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, la investigación judicial a Leire Díez y el incumplimiento de todas las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción en la evaluación del GRECO que se tratará en el Consejo de Europa", es el enunciado que ha quedado incorporado en el borrador del orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press.

Y el PP ya avanza otros temas que piensa sacar a colación cuando se hable de corrupción la próxima semana, como el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Angel Víctor Torres y los pagos en efectivo a dirigentes socialistas que ha venido llevando a cabo la gerencia del PSOE.

Esta próxima comparecencia de Sánchez ante el Pleno del Congreso viene precedida del interrogatorio de cinco horas al fue sometido en el Senado ante la comisión de investigación sobre la trama 'Koldo'.

Lo que sigue pendiente de decidir es el Debate del estado de la Nación, que debía haberse celebrado a finales de 2024 y que aún no tiene fecha.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El novio de Díaz Ayuso acusa al fiscal general de haberle "matado públicamente": "O me voy de España o me suicido"

El novio de Díaz Ayuso

La UCO destaca la "influencia" de Koldo para validar mascarillas: "Implicó a los ministros de Transporte y Trabajo"

La UCO destaca la "influencia"

El Gobierno destina 700 millones a sistemas aéreos y 40 millones a material para el Ejército del Aire y del Espacio

El Gobierno destina 700 millones

El PP aprobará mañana otra reforma del Senado: límite de tiempo para los ministros y una nueva vía para acudir al TC

El PP aprobará mañana otra

El Gobierno destina más de 143 millones a munición de artillería de campaña para el Ejército de Tierra

El Gobierno destina más de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un sargento de la Guardia

Un sargento de la Guardia Civil oculta una denuncia interpuesta contra compañeros suyos por robar ganado: la Justicia le condena por omisión del deber de perseguir delitos

Un político fuma en el Senado justo después de que la ministra de Sanidad impulsase la ley antitabaco: “¿Está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas?”

Flamenco, cócteles, bodegas de vino y visitas a Aranjuez y el barrio de Salamanca: así fue el tour del Gobierno de Ayuso para los ‘influencers’ israelíes

El novio de Ayuso, Alberto González Amador, se rompe en el Supremo: “O me voy de España o me suicido”

El novio de Ayuso, González Amador, culpa al fiscal general de haberle “matado públicamente” : “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

La pareja de joyeros que conquista a la generación Z: “Las marcas de lujo siempre han sido inaccesibles y la proximidad cada vez importa más”

Rafael Pampillón, economista, sobre el euro digital: “Los bancos tendrán menos capacidad de conceder crédito, lo que afectará al crecimiento económico y al empleo”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

La clave de la felicidad no depende del éxito profesional o económico, según un experto: “La persona más feliz del planeta, probablemente sería de una familia de clase media”

DEPORTES

Liverpool - Real Madrid, en

Liverpool - Real Madrid, en directo: Anfiel acoge el duelo de Champions de dos grandes clubes europeos

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”

Italia carga contra Carlos Alcaraz: “O se mantiene concentrado o nunca más le ganará a Sinner”

Arda Güler podría destronar a Messi como mejor cómplice de Mbappé: estos son sus datos