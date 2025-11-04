El Congreso incluye en la comparecencia de Sánchez de la próxima semana el debate sobre casos de corrupción

El Congreso ha confirmado la comparecencia el próximo 12 de noviembre del presidente Pedro Sánchez para informar de las últimas cumbres internacionales y del funcionamiento de los servicios públicos, pero ha añadido otro punto, a instancias del PP, para que dé cuenta de los casos de supuesta corrupción que salpican a su familia y al PSOE.

En principio, el presidente del Gobierno había pedido comparecer 'motu proprio' en el Pleno del Congreso para informar de los resultados de las últimas cumbres internacionales, incluyendo el reciente Consejo Europeo, y de "la situación de los servicios públicos en España". La Junta de Portavoces de la Cámara Baja ya dejó puesta la fecha para esta cita, el miércoles 12 de noviembre.

Pero este martes, en los contactos entre portavoces para confeccionar el orden del día de la próxima semana, el PP ha logrado incluir otro punto a esa comparecencia de Sánchez, relativo a las investigaciones sobre casos de corrupción alrededor del PSOE y del Gobierno.

TORRES Y LA FINANCIACIÓN DEL PSOE

"Comparecencia urgente del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para rendir cuentas sobre la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE, concretamente sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, la investigación judicial a Leire Díez y el incumplimiento de todas las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción en la evaluación del GRECO que se tratará en el Consejo de Europa", es el enunciado que ha quedado incorporado en el borrador del orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press.

Y el PP ya avanza otros temas que piensa sacar a colación cuando se hable de corrupción la próxima semana, como el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Angel Víctor Torres y los pagos en efectivo a dirigentes socialistas que ha venido llevando a cabo la gerencia del PSOE.

Esta próxima comparecencia de Sánchez ante el Pleno del Congreso viene precedida del interrogatorio de cinco horas al fue sometido en el Senado ante la comisión de investigación sobre la trama 'Koldo'.

Lo que sigue pendiente de decidir es el Debate del estado de la Nación, que debía haberse celebrado a finales de 2024 y que aún no tiene fecha.