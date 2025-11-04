Espana agencias

Condenado a cuatro años y tres meses de cárcel por agredir sexualmente a un conocido en su vivienda de Almería

Guardar

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una pena de cuatro años y tres meses de prisión para un hombre que agredió sexualmente a otro, al que conocía de vista de pedir limosna, al que invitó a tomar una cerveza en su casa-cueva de Almería donde le forzó a mantener relaciones.

El fallo del alto tribunal andaluz rechaza el recurso de apelación impulsado por la defensa del condenado, al que le impone una orden de incomunicación y alejamiento de 300 metros respecto a la víctima a la que deberá de indemnizar con 6.000 euros así como seis años de libertad vigilada, entre otras penas accesorias.

La Sala de Apelación considera que la agresión sexual quedó plenamente demostrada a partir del relato de la víctima, que acudió a denunciar los hechos ante la Policía Nacional nada más conseguir abandonar el domicilio del acusado, quien defendió, por su parte, que se trataban de relaciones sexuales "consentidas".

Los hechos tuvieron lugar a partir de las 20,00 horas el 23 de noviembre de 2021 cuando la víctima se topó con el procesado, el cual le invitó a tomar una cerveza en su vivienda. El perjudicado, quien lo conocía de vista, accedió a ir con él.

Fue una vez en la residencia del procesado cuando este, "sin mediar palabra", se "abalanzó" sobre la víctima y la "tumbó" en el sofá pese a su oposición a mantener relaciones. Según la sentencia de origen, la víctima fue inmovilizada y aprisionada por el acusado, quien le obligó a practicar sexo.

El tribunal atribuyó un alto grado de "verosimilitud" y "contundencia" al testimonio de la víctima, que coincidió con el que mostró en sede policial y judicial anteriormente, lo que se une a la "prontitud" con la que denunció los hechos nada más salir de la cueva donde estos ocurrieron.

Asimismo, apreció la "inexistencia de cualquier intencionalidad espuria" a la hora de denunciar al acusado. De hecho, ambos coincidieron en que "solo se conocían de vista". En esta misma línea, la Audiencia descartó que el denunciante pudiera haber actuado "con una afán de enriquecimiento" pues "es obvio que este carece de patrimonio y de ingresos regulares".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Seis meses de inhabilitación a un guardia civil por guardarse una denuncia contra agentes por robos en Córdoba

Seis meses de inhabilitación a

El PP de Aragón pide explicaciones a Alegría por su "amigable comida" con "el presunto acosador Francisco Salazar"

El PP de Aragón pide

Ayuso, tras las críticas a la dimisión de Mazón: "Todo vale contra Feijóo y no van a parar hasta hacerse con Valencia"

Ayuso, tras las críticas a

Prisión permanente revisable por el asesinato de su pareja en Campdevànol (Girona) en 2022

Infobae

Podemos deja claro que no confluirá con Sumar en CCAA e insta a IU a "rectificar" y romper con el proyecto de Díaz

Podemos deja claro que no
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre es detenida por

Una madre es detenida por prostituir a su hija menor de edad en Internet y quedarse con los beneficios

“Las familias que les han votado a ustedes están mucho peor que los que no les han votado”, Rosa María Álvarez, hija de una víctima de la DANA

El día que Ángel Víctor Torres amenazó a Pedro Sánchez con ser “un tocahuevos” como Page y Lambán: “No hay puta manera con Illa”

Feijóo llama a Abascal para acelerar la sucesión de Mazón: Vox asegura que tomará la decisión más estable

Un policía nacional recibe una indemnización de 17.000 euros por las lesiones sufridas en acto de servicio aunque no haya condenados penales

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Cuánto cobra una empleada dómestica en España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

El plazo para abonar el segundo pago del IRPF a Hacienda acaba este 5 de noviembre: esta es la multa a los contribuyentes que no lo cumplan

Resultados del Super Once del Sorteo 2

DEPORTES

Sara Sorribes anuncia su regreso

Sara Sorribes anuncia su regreso al tenis:“Lo hago con otra mirada, volví simplemente por placer”

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista