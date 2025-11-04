Espana agencias

A prisión tras un robo en un chalet de Granada un joven investigado por agresiones sexuales previas

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión para un joven de 24 años con dos requisitorias pendientes por la presunta comisión de delitos de agresión sexual tras ser detenido por la Policía Nacional como supuesto responsable de un ilícito de robo con fuerza en una casa unifamiliar cercana a la Carretera de la Sierra, en Granada capital.

Esta persona fue sorprendida por el propietario, el cual, mientras el ladrón perpetraba el robo, coincidió volviendo a su domicilio. Durante la huída habría dejado objetos personales en el lugar de los hechos que sirvieron para poder determinar su identidad, ha informado la Policía Nacional en una nota.

Semanas después, pudo ser detenido y la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión dado que esta persona tenía además dos requisitorias judiciales por presuntos delitos de agresión sexual.

Los hechos que propiciaron la detención tuvieron lugar a mediodía en una vivienda unifamiliar cercana a la Carretera de la Sierra. Al volver el morador y propietario de la vivienda, este se percató de que la reja que da entrada a la casa se encontraba abierta.

Al acceder a la vivienda, la víctima del robo, de 76 años, vio también la puerta abierta y escuchó ruidos en la planta superior, por lo que comenzó a gritar. Sorprendido por la situación, el presunto ladrón emprendió la huída.

Al llegar la patrulla policial, los agentes observaron como una ventana de unos dos metros de alto había sido fracturada, siendo posiblemente el lugar por el que había accedido el ladrón. En su huída, este dejó olvidados un teléfono móvil y una camiseta, objetos que fuero recogidos y analizados posteriormente por la Brigada Provincial de Policía Científica.

Entre los objetos que le dio tiempo al ladrón a sustraer se encontraban diversas prendas de ropa, CD de música, gafas de sol, la documentación del propietario y otros juegos de llaves de la vivienda.

La investigación por parte de Policía Nacional consiguió esclarecer la identidad del presunto sospechoso, el cual fue detenido semanas después de los hechos.

Se trataba de un varón de 24 años con media decena de antecedentes policiales en su haber. La autoridad judicial ha determinado el ingreso en prisión de esta persona dado que tenía además dos requisitorias judiciales por presuntos delitos de agresión sexual.

