Zapatero revela que Junts le adelantó su ruptura con Sánchez y que la entrada en prisión de Cerdán "influyó"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha revelado este lunes que Junts le adelantó su decisión de romper con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha remarcado que la entrada en prisión del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán "influyó".

En los desayunos del Ateneo de Madrid, Zapatero, que ha sido interlocutor del PSOE con el expresident Carles Puigdemont, ha informado de que ese último día de reuniones donde se le comunicó la ruptura fue "muy cordial", pero no ha querido entrar más en profundidad de lo que se habló en dicho foro.

Sí cree, no obstante, que la entrada en la cárcel de Cerdán "influyó" en la ruptura de las relaciones porque el político navarro había cuajado una confianza "muy intensa" con la delegación de Junts, aunque sí ha aclarado que no la determinó. Con todo, Zapatero considera que "no pasará mucho tiempo" para que la valoración del proceso sea "positiva".

El expresidente, que ha admitido que le sorprendería ver a Junts apoyando una hipotética moción de censura contra Sánchez, ha defendido que lo que tiene que hacer el Gobierno para mejorar las relaciones con los de Puigdemont es comprometerse en el traspaso a Cataluña de las competencias en materia de inmigración --el Congreso rechazó la ley que Junts y el PSOE presentaron en este sentido-- y seguir luchando por que el catalán sea una lengua oficial en Europa.

