Zapatero apuesta por duplicar el número de efectivos de la UME para poder atajar catástrofes como la dana

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha aconsejado este lunes reformar el modelo que existe en España para hacer frente a catástrofes como la dana o situaciones de emergencia como el apagón, y de entrada ha aconsejado duplicar el número de efectivos de la Unión Militar de Emergencias (UME) que creó su Gobierno.

El expresidente ha respondido así, durante su participación en los desayunos del Ateneo de Madrid, al ser preguntado sobre si el Estado en su conjunto estuvo a la altura de lo sucedido en Valencia hace ahora un año.

Zapatero ha dicho entender que la comunidad afectada, en este caso la valenciana, "no llame rápido" al Gobierno ante una catástrofe porque eso es tanto como "reconocer su impotencia", pero sí piensa que hay que "darle una vuelta" al modelo con el que se hace frente a las emergencias en el país para tener bien dimensionado el alcance de la situación y no llegar tarde.

Entre otras propuestas, ha abogado por impulsar una mejora de la red de telecomunicaciones y duplicar el número de efectivos de la UME, que es la fuerza que debe actuar ante una catástrofe de las dimensiones de la dana. "Vamos a tener más danas y nuestro modelo de emergencia después de la experiencia valenciana", debe mejorar y, de hecho, "ya hay una alerta, de la alerta ante la alerta mucho más clara", ha constatado.

EL PP GESTIONA SUS CRISIS "IGUAL QUE LA DANA"

Dicho esto, y entrando en el terreno más política, Zapatero sostiene que el PP está gestionando sus crisis en Valencia "igual que la dana", "con poca pericia, por ser amable". A su juicio, si el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha decidido dimitir, que dimita y convoque elecciones, porque lo que se va a sustancia, ha dicho, resulta "un poco anómalo".

En todo caso, Zapatero cree que ahora lo más importante es escuchar qué tienen que decir el PSOE y Compromís porque la sociedad valenciana está esperando a ver qué dice la alternativa en esa comunidad, que, en su opinión, ansía un proyecto de esperanza y futuro.

