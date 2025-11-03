Espana agencias

Yolanda Díaz, tras la dimisión de Mazón: "las 229 víctimas no merecían está comparecencia"

Guardar

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado el tono de la comparecencia institucional del hasta ahora presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en el que ha anunciado su dimisión.

"Las 229 víctimas y sus familiares no merecían esta comparecencia", ha lanzado a través de un mensaje en la red social 'Bluesky'.

También ha proclamado que las victimas "no merecían este 'president' y no merecen a un Feijóo que ha sido incapaz de liderar cuando más lo necesitaban", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos tacha a Mazón de "miserable", vincula su marcha a la presión social y espera que acabe en la "cárcel"

Podemos tacha a Mazón de

La periodista Vilaplana no aporta el tique del parking del día que comió con Mazón porque asegura que no lo tiene

La periodista Vilaplana no aporta

Borrell ve "tremenda" la situación en Valencia y cree que "alguna responsabilidad política tiene que haber"

Borrell ve "tremenda" la situación

Rufián, tras la dimisión de Mazón: "Cobarde, falaz y perversa"

Rufián, tras la dimisión de

El fiscal general llega al Supremo para ser juzgado: por la puerta de autoridades, en coche oficial y solo

El fiscal general llega al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las 10 frases de Carlos

Las 10 frases de Carlos Mazón en el anuncio de su dimisión como presidente: “Liderar este trabajo requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos”

Última hora de la dimisión de Carlos Mazón y la declaración de Maribel Vilaplana: “Pedro Sánchez es mala persona, yo solo me he equivocado”

El juez del Tribunal Supremo propone juzgar a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra irregular de mascarillas

Dimite Carlos Mazón como presidente de la Generalitat pero se mantiene como diputado: “Por voluntad personal habría dimitido hace mucho”

Maribel Vilaplana llega a los juzgados sin el ticket del parking de su comida con Mazón solicitado por la jueza de la DANA

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 3 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Amancio Ortega cobra este lunes 1.552 millones de euros en dividendos de Inditex: cuando acabe 2025 habrá recibido 3.100 millones en total

Cambio de euro a dólar hoy 3 de noviembre: cómo está la cotización y previsiones

Las viviendas del distrito de Retiro destacan entre las más codiciadas de Madrid: “Algunas se venden en cuestión de horas”

DEPORTES

Cómo Sinner ha podido arrebatar

Cómo Sinner ha podido arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz pese a su espectacular año: Triunfo clave en París

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”