Sumar quiere una votación del Congreso en apoyo del derecho de autodeterminación del Sáhara, pese al Consejo de la ONU

Sumar, a través del portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para reafirmar el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui y la necesidad de convocar el referéndum previsto por Naciones Unidas, al tiempo que ha criticado la última posición de la ONU que respalda que el Sáhara Occidental sea un territorio autónomo dentro de Marruecos.

Asimismo, el texto, para su debate en la comisión de Exteriores o en el Pleno, llama la atención sobre las "continuas y permanentes violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados" y pide "condenarlas, como no puede ser de otra forma".

En declaraciones a los medios, Enrique Santiago ha explicado que la iniciativa refleja el sentimiento y la posición de todo el grupo parlamentario" y ha destacado que el Consejo de Seguridad de la ONU ha acordado la renovación de la MINURSO, que es la misión encargada del referéndum en el Sáhara Occidental, "lo que demuestra que esa reivindicación sigue siendo imprescindible y cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas".

El parlamentario ha señalado además que la proposición "resalta la inadecuación del actual acuerdo comercial entre Marruecos y la Unión Europea", en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, "por no haberse contado con la opinión y la intervención del pueblo saharaui a través de su legítimo representante, el Frente Polisario".

PRESIONES DE EEUU

En su intervención, Santiago ha advertido de que el Consejo de Seguridad "se ha dejado llevar demasiado por las presiones de los Estados Unidos" y ha expresado su preocupación por que "las Naciones Unidas estén apartándose de su tarea de construcción y consolidación de procesos de paz en el mundo".

Por su parte, el representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha valorado que la propuesta de autonomía para el Sáhara "se desmarca totalmente de la legalidad internacional" y ha agradecido las muestras de solidaridad con el pueblo saharaui y la iniciativa de IU, que, según ha dicho, "reafirma el compromiso de la sociedad española con el Sáhara Occidental".