Espana agencias

Sumar critica que la dimisión de Mazón llega tarde y critica que haya intentado justificar sus "mentiras y negligencia"

Guardar

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha criticado que Carlos Mazón ha intentado justificar un año de "mentiras y negligencia" durante la gestión de la dana con su anuncio de dimisión como presidente de la Generalitat, que llega "tarde".

A través de un mensaje en la red social 'Bluesky', Urtasun ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser el responsable de haber sostenido a Mazón y ahora dejar la Comunidad Valenciana en manos de Vox y de su presidente, Santiago Abascal.

"La dimisión de Mazón llega un año tarde. Su comparecencia es un intento de justificar lo injustificable: un año de mentiras, negligencia y desprecio a las víctimas", ha proclamado.

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha denunciado que Mazón, durante su comparecencia, ha vuelto a "despreciar a las víctimas". "Su cinismo y mentiras cuentan con el apoyo de Feijóo", ha sentenciado.

Mientras, desde la cuenta oficial de Sumar en esta misma red social la formación ha afeado que Mazón dimite tarde, "rodeado de mentiras, amparado por un Feijóo que debe dar explicaciones y anteponiendo su defensa judicial con una comparecencia que es una absoluta falta respeto a las familias de las víctimas".

Por su parte, fuentes de Compromís indican a Europa Press que la dimisión de Carlos Mazón "es una decisión que llega tarde y mal", porque los valencianos no merecen "un gobierno autonómico indigno e indolente".

Aparte, reprochan "la poca empatía y respeto que han mostrado durante este año por las víctimas y el bochornoso espectáculo del fin de semana". Así, destacan que la salida de Mazón "aunque necesaria, y conseguida por la movilización de las 229 familias, se queda muy corta".

Por tanto, han reiterado su llamamiento a que se convoquen elecciones para "echar del Palau de la Generalitat a los negacionistas y sus políticas sectarias que tienen un objetivo claro: seguir hundiendo los servicios públicos y llenar los bolsillos de sus empresas amigas".

"La declaración institucional, sin preguntas, ha sido delirante y trufada de mentiras para descargar su responsabilidad política y penal de las 229 muertes evitables", han zanjado para criticar el "apoyo cómplice" a Mazón de Feijóo y Abascal que son los que tomarán el mando de la región con independencia de quien sea el relevo del aún presidente autonómico.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vilaplana afirma que no percibió prisa en Mazón en su comida el 29-O y que se despidieron hablando de fútbol

Vilaplana afirma que no percibió

Zapatero revela que Junts le adelantó su ruptura con Sánchez y que la entrada en prisión de Cerdán "influyó"

Zapatero revela que Junts le

IU ve "correcto" que el juez lleve a juicio a Koldo y Ábalos por las mascarillas porque "no se respetó la legislación"

IU ve "correcto" que el

Del "Ya no puedo más" al "nuevo tiempo" para la Generalitat: las frases que resumen el adiós de Mazón como 'president'

Del "Ya no puedo más"

Prisión provisional sin fianza para el hombre detenido por apuñalar a su pareja en Isla Cristina (Huelva)

Prisión provisional sin fianza para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las incongruencias de Mazón en

Las incongruencias de Mazón en su discurso de dimisión: habla primero de los daños materiales que de las víctimas y repite bulos ya desmentidos

¿Te pueden multar por ir mucho tiempo por el carril izquierdo? Esto dice la DGT

Última hora de la dimisión de Carlos Mazón y la declaración de Maribel Vilaplana: “Pedro Sánchez es mala persona, yo solo me he equivocado”

Mazón coge una baja médica tras su dimisión como presidente de la Generalitat: “Ya no puedo más”

Las 10 frases de Carlos Mazón en el anuncio de su dimisión como presidente: “Liderar este trabajo requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 3 noviembre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 3 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Amancio Ortega cobra este lunes 1.552 millones de euros en dividendos de Inditex: cuando acabe 2025 habrá recibido 3.100 millones en total

DEPORTES

Cómo Sinner ha podido arrebatar

Cómo Sinner ha podido arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz pese a su espectacular año: triunfo clave en París

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”