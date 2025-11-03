Espana agencias

Rufián, tras la dimisión de Mazón: "Cobarde, falaz y perversa"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado este lunes de "cobarde, falaz y perversa" el anuncio de dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quien también ha apelado a la mayoría parlamentaria de Les Corts Valencianes para elgir nuevo jefe del Consell.

"Una dimisión a la altura del personaje. Cobarde, falaz y perversa", ha criticado Rufián, que también le ha reprochado a Mazón que dedicara "literalmente" unos "cinco segundos para los 229 muertos" por la dana del 29 de octubre de 2024.

Mazón ha anunciado que presenta su dimisión porque "La Generalitat necesita un nuevo tiempo" y para que "no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie", ha proclamado, al tiempo que ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elgir nuevo jefe del Consell.

"Ya no puedo más", ha dicho Mazón, que ha recalcado que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables" para él y para su familia.

