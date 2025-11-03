Queda en libertad el joven detenido en Ribeira (A Coruña) por agredir a su padre mientras permanece en el hospital

El juzgado de Ribeira ha acordado la puesta en libertad del joven detenido este fin de semana por supuestamente agredir a su padre con un arma blanca mientras permanece en el hospital, debido a la previsión de que no pudiese prestar declaración en las 72 horas de margen legal.

Según informan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se han incoado diligencias por un delito de homicidio en grado de tentativa pero, a la vista del estado médico del investigado, y ante la previsión de que no pueda prestar declaración en las 72 horas de margen legal, se ha acordado su puesta en libertad.

Sin embargo, se ha oficiado tanto al hospital en el que se encuentra ingresado como al Imelga para que informen al Tribunal de Instancia de Ribeira, plaza 1, sobre su estado. También se ha oficiado al hospital para que informe al juzgado de cualquier cambio en su estado, en concreto cuando pueda ser previsible que reciba el alta.

Los hechos ocurrieron este sábado sobre las 14.00 horas, en el núcleo de Vixán, en la parroquia de Carreira cuando, en el marco de una discusión que se inició en el interior de la vivienda, el joven habría atacado a su progenitor con un arma blanca en plena calle.

El padre fue evacuado con vida al Hospital do Barbanza y, a continuación, fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde permanece ingresado.