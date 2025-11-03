Espana agencias

Puente insta a Abascal a decidir si pide elecciones o hace de "comparsa del PP" tras la dimisión de Mazón

El ministro de Transportes, Óscar Puente, considera que la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, deja la situación en manos de Vox e insta a su líder, Santiago Abascal a decidir si favorece unas elecciones autonómicas o por el contrario hace de "comparsa del PP".

"Ahora la pelota está en el tejado de Abascal, que tendrá que levantarse del sofá y tomar decisiones, qué es lo que va a hacer", ha señalado Puente en declaraciones a los medios a la salida de un desayuno informativo de 'Desayunos Madrid', organizado por Europa Press, protagonizado por el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre.

En ese sentido, ha cuestionado si Abascal va a "hurtar a los valencianos" la decisión sobre su futuro o, por el contrario, va a hacer "lo que corresponde" que, a su juicio, es que acudan a las urnas y decidan.

De este modo se ha referido a la situación en la que queda la Comunidad Valenciana después de que Mazón anunciara que deja el cargo, pero no convoca elecciones anticipadas y por ahora continuará como diputado. En este momento PP y Vox tienen un plazo para elegir un sustituto.

En la misma línea que otros miembros del Gobierno y del PSOE, Puente ha señalado que la dimisión de Mazón llega "tarde y mal", a su juicio, por la falta de liderazgo del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Llevamos unos días escuchando que a un presidente de una comunidad autónoma no se le puede hacer dimitir. Bueno, pues ha sido posible. Lo que pasa es que no se ha querido durante un año", ha indicado el ministro.

Considera además que se va "mal, a la altura de lo que ha sido, empujado por las víctimas" y además intentando "culpar a otros" de lo que, afirma, son sus propias responsabilidades y "mintiendo" sobre a aportación de cada administración durante la reconstrucción.

"El único que dejó abandonados a los valencianos fue el señor Mazón, que prefiramos el ocio a cumplir con sus obligaciones en el día que más falta hacía su concurso y que estaba en paradero desconocido", ha recalcado.

