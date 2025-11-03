PP-M insiste en la "anomalía" de que García Ortiz esté "en el banquillo sin dimitir" y pide "dejar al juez trabajar"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha insistido en la "absoluta anomalía" de que un fiscal general del Estado --Álvaro García Ortiz-- esté "en el banquillo sin dimitir" y ha pedido "dejar al juez trabajar".

"Es una absoluta anomalía que un fiscal general del Estado esté en el banquillo.de los acusados sin dimitir, acusado de graves delitos para su cargo, que se sienta además entre el abogado del Estado que le defiende y el fiscal al que puede mandar defenderle", ha lanzado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Este lunes ha arrancado el juicio contra García Ortiz por presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La pieza clave es un email en el que el empresario reconocía presuntamente haber cometido delitos fiscales. García Ortiz ha negado ante el Tribunal Supremo ser él el origen de la filtración.

También ha cargado contra el fiscal general la portavoz de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, quien ha destacado que "se enfrenta a una posible condena de seis años de cárcel por revelación de secretos, por prevaricación y por infidelidad a la custodia de documentos".

"Es la primera vez en la Historia de la democracia que el máximo representante del Ministerio Público se sienta en el banquillo de los acusados. Que vergüenza, que bochorno", ha lanzado.

En cambio, su homóloga del PSOE, Mar Espinar, ha instado a que la justicia "haga su trabajo" y ha afirmado que de momento hay "dos certezas". " Uno, que el señor Miguel Ángel Rodríguez reconoció en sede judicial que mintió y que la filtración no vino por parte de la Fiscalía General. Y dos, que la pareja de la señora Ayuso se lo llevó crudo durante la pandemia, que defraudó y que tiene cuatro causas penales por decidir, una de ellas pertenencia a organización criminal", ha planteado.

Por último, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que la causa es "una estratagema para que no se hable de los negocios de Villa Quirón y de los juicios del novio de Ayuso". "Los que quieren juzgar al fiscal general del Estado por una presunta filtración son los que van a ser juzgados por delitos de fraude fiscal", ha zanjado.