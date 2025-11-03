Espana agencias

Podemos tacha a Mazón de "miserable", vincula su marcha a la presión social y espera que acabe en la "cárcel"

Guardar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado que la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana se debe a la movilización social y política contra él y espera que al final "termine en la cárcel" por su gestión de la dana.

"Mazón anuncia su marcha como consecuencia de la movilización social y política del pueblo valenciano que lleva un año clamando por la verdad, justicia y reparación. Vamos a trabajar para que termine en la cárcel por lo que hizo y para echar al PP de las instituciones", ha proclamado mediante un mensaje en la red social 'X'.

El coportavoz del partido, Pablo Fernández, ha tildado a Mazón de "miserable, mentiroso, incompetente, y cobarde" , insistiendo también en que debe acabar en prisión

"Pero el problema no es Mazón, sino las políticas criminales del PP. Mazón en la dana, Ayuso en las residencias y Moreno Bonilla en los cribados de cáncer de mama. Hay que echarlos", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rufián, tras la dimisión de Mazón: "Cobarde, falaz y perversa"

Rufián, tras la dimisión de

Yolanda Díaz, tras la dimisión de Mazón: "las 229 víctimas no merecían está comparecencia"

Yolanda Díaz, tras la dimisión

El fiscal general llega al Supremo para ser juzgado: por la puerta de autoridades, en coche oficial y solo

El fiscal general llega al

Juzgan a un hombre por agredir sexualmente a la hija de 11 años de su pareja en repetidas ocasiones

Juzgan a un hombre por

Morant insta a Mazón a dimitir y convocar elecciones: "Todo lo que no sea eso, es faltar al respeto de los valencianos"

Morant insta a Mazón a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la dimisión

Última hora de la dimisión de Carlos Mazón y la declaración de Maribel Vilaplana | Mazón muere matando: asegura que no solicitó la emergencia nacional porque se lo pidió Feijóo

El juez del Tribunal Supremo propone juzgar a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra irregular de mascarillas

Dimite Carlos Mazón pero se mantiene como diputado: “Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace mucho tiempo”

Maribel Vilaplana llega a los juzgados para declarar sobre su comida con Mazón el día de la DANA

Las claves del inédito juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos: hasta seis años de cárcel, 40 testigos y 200 periodistas acreditados

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 3 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Amancio Ortega cobra este lunes 1.552 millones de euros en dividendos de Inditex: cuando acabe 2025 habrá recibido 3.100 millones en total

Cambio de euro a dólar hoy 3 de noviembre: cómo está la cotización y previsiones

Las viviendas del distrito de Retiro destacan entre las más codiciadas de Madrid: “Algunas se venden en cuestión de horas”

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”