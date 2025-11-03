Podemos tacha a Mazón de "miserable", vincula su marcha a la presión social y espera que acabe en la "cárcel"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado que la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana se debe a la movilización social y política contra él y espera que al final "termine en la cárcel" por su gestión de la dana.

"Mazón anuncia su marcha como consecuencia de la movilización social y política del pueblo valenciano que lleva un año clamando por la verdad, justicia y reparación. Vamos a trabajar para que termine en la cárcel por lo que hizo y para echar al PP de las instituciones", ha proclamado mediante un mensaje en la red social 'X'.

El coportavoz del partido, Pablo Fernández, ha tildado a Mazón de "miserable, mentiroso, incompetente, y cobarde" , insistiendo también en que debe acabar en prisión

"Pero el problema no es Mazón, sino las políticas criminales del PP. Mazón en la dana, Ayuso en las residencias y Moreno Bonilla en los cribados de cáncer de mama. Hay que echarlos", ha concluido.