Podemos discrepa de las opiniones críticas de Verstrynge sobre el partido y loa que no se comportó como Ábalos o Cerdán

El 'número tres' de Podemos y coportavoz del partido, Pablo Fernández, ha trasladado su desacuerdo con las opiniones de la exsecretaria de Organización de Podemos Lilith Verstrynge sobre el partido para explicar su dimisión y ha agradecido su trabajo, para desgranar que no se comportó como los exresponsables de esta área del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

"No comparto su opinión (...) pero hay que agradecer el trabajo que hizo Lilith en Podemos. Desde luego, por lo menos Lilith no hizo ni lo que ha hecho Santos Cerdán ni lo que ha hecho Ábalos", ha agregado en alusión a las imputaciones de ambos en el caso 'Koldo' por presunta corrupción.

En rueda de prensa este lunes en la sede central del partido, Fernández ha deseado simplemente suerte para el futuro a Verstrynge, a la que reemplazó tras dimitir de todos sus cargos políticos en enero de 2024.

Pasados casi dos años de su salida, Verstrynge publicó la semana pasada un artículo en la revista 'Equator' donde explicaba que su dimisión se debió a un paulatino desencanto con la evolución del partido, donde aseguraba que a partir de 2020 se comenzó a entrar en una "creciente paranoia interna" y percibía que habían "empezado a hablar de fantasmas" en lugar de la gente.