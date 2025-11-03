Espana agencias

Podemos discrepa de las opiniones críticas de Verstrynge sobre el partido y loa que no se comportó como Ábalos o Cerdán

Guardar

El 'número tres' de Podemos y coportavoz del partido, Pablo Fernández, ha trasladado su desacuerdo con las opiniones de la exsecretaria de Organización de Podemos Lilith Verstrynge sobre el partido para explicar su dimisión y ha agradecido su trabajo, para desgranar que no se comportó como los exresponsables de esta área del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

"No comparto su opinión (...) pero hay que agradecer el trabajo que hizo Lilith en Podemos. Desde luego, por lo menos Lilith no hizo ni lo que ha hecho Santos Cerdán ni lo que ha hecho Ábalos", ha agregado en alusión a las imputaciones de ambos en el caso 'Koldo' por presunta corrupción.

En rueda de prensa este lunes en la sede central del partido, Fernández ha deseado simplemente suerte para el futuro a Verstrynge, a la que reemplazó tras dimitir de todos sus cargos políticos en enero de 2024.

Pasados casi dos años de su salida, Verstrynge publicó la semana pasada un artículo en la revista 'Equator' donde explicaba que su dimisión se debió a un paulatino desencanto con la evolución del partido, donde aseguraba que a partir de 2020 se comenzó a entrar en una "creciente paranoia interna" y percibía que habían "empezado a hablar de fantasmas" en lugar de la gente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El fiscal Salto ve "legal" que le pidieran informar del caso del novio de Ayuso aunque era "un fraude más"

El fiscal Salto ve "legal"

La Acaddemia General del Aire recuerda a los caídos por España con un acto en el cementerio de San Javier (Murcia)

La Acaddemia General del Aire

PP-M insiste en la "anomalía" de que García Ortiz esté "en el banquillo sin dimitir" y pide "dejar al juez trabajar"

PP-M insiste en la "anomalía"

TSJA confirma la condena a dos mujeres que amenazaron a otra por su condición de inmigrante

TSJA confirma la condena a

Illa cree que Mazón debe "dar la voz a los ciudadanos" porque no ha estado a la altura

Illa cree que Mazón debe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal que investigó a

El fiscal que investigó a González Amador niega haber recibido órdenes superiores ni haber llegado a un pacto con su abogado: “En 20 años de carrera...”

Feijóo, sobre la dimisión de Mazón: “Les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea”

Feijóo, sobre la dimisión de Mazón: “Les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea”

Perdonan una deuda de un millón de euros a una mujer que avaló los préstamos de su marido para salvar su granja de pollos

En directo: última hora de la dimisión de Carlos Mazón, la declaración de Maribel Vilaplana y el futuro político de la Comunidad Valenciana

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Tarifa de la luz en España este martes

La nueva propuesta para los autónomos: subir la cotización a los que ganan más de 6.000 euros al mes para bajar las cuotas del resto

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 3 noviembre

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

DEPORTES

El tenis femenino se rinde

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals

Brian Uriarte, nuevo campeón del Mundial JuniorGP: la promesa que emerge desde la factoría de talento de los Márquez

Cómo Sinner ha podido arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz pese a su espectacular año: triunfo clave en París

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”