Planas ve las declaraciones de Mazón un "insulto a las víctimas" y lamenta que no se convoquen elecciones autonómicas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado de "lamentables" las declaraciones del hasta hoy presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y considera que son "un insulto a las víctimas (de la dana) y a toda la sociedad".

"Me ha parecido auténticamente lamentable bajo todos los puntos de vista", ha afirmado Planas en declaraciones a los medios antes den ha inaugurar, en la localidad vallisoletana de La Seca, de las nuevas instalaciones de la bodega 'Cuatro Rayas'.

Al respecto, el ministro ha aseverado que "un responsable público tiene siempre que asumir la responsabilidad de su cargo, de sus acciones y de sus inacciones" y ha recordado que estuvo presente la pasada semana en el Funeral de Estado y comprendió que Carlos Mazón "no podía resistir ni una hora más en la presidencia de la Comunidad".

UN PROBLEMA INTERNO PARA EL PP

Asimismo, Luis Planas ha lamentado que no haya convocatoria "inmediata" de elecciones pero lo que "más preocupa" al ministro es ls situación del principal partido de la oposición, el PP, que no ha conseguido que Mazón, "ante las verdades apabullantes" no haya dimitido hasta más de un año después.

"Es un problema interno para el PP... lo que no se puede hacer es que el primer partido de la oposición, que gobierna en muchas comunidades de España, no asuman la responsabilidad de esa actividad y de este hecho", ha explicado Luis Planas, quien ha concluido al decir que "aún no se abre una nueva etapa".

