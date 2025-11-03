Espana agencias

Moreno ve "oportuna" la dimisión de Mazón "dadas las circunstancias" de la Comunidad Valenciana: "Ha hecho lo correcto"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha expresado este lunes su "respeto" hacia su homólogo en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, "por la decisión que ha tomado" de dimitir como presidente de dicha autonomía, que ha considerado "oportuna dadas las circunstancias que se están viviendo" en dicha región tras la dana del año pasado, y ha opinado que "ha hecho lo correcto".

Así lo ha manifestado Juanma Moreno en una atención a medios antes del acto de presentación de su libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza', en el edificio de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana.

Juanma Moreno ha considerado "oportuna" la decisión que ha tomado el dirigente valenciano, "dadas las circunstancias que se están viviendo en la comunidad de Valencia, y de manera muy especial", ha agregado, ante lo que "ha acontecido en el primer aniversario de la dana" que causó más de 200 muertos en dicho territorio

"Por tanto, creo que ha hecho lo correcto", ha opinado el presidente andaluz, quien por ello ha insistido en trasladar su "respeto" hacia esa decisión de Mazón.

A la pregunta de si cree que llega "tarde" esa dimisión, Juanma Moreno ha respondido que eso "depende mucho de las circunstancias", y ha explicado que ha hablado con Carlos Mazón "en algún momento, y él siempre me ha trasladado que su empeño fundamental era la reconstrucción" de la Comunidad Valenciana tras la dana.

"Él (Mazón) estaba obsesionado en trabajar en la reconstrucción como elemento fundamental de recuperar un poco también el prestigio personal", y a "ese empeño se ha dedicado, pero evidentemente ha llegado un momento en el que, como él mismo ha dicho, no ha podido más, no ha aguantado más", ha comentado Juanma Moreno para concluir.

