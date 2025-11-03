Espana agencias

Mónica García tras la dimisión de Mazón: "Acaba de poner voz y rostro a la indignidad política"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha valorado este lunes la dimisión del ya presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón: "Acaba de poner voz y rostro a la indignidad política", y ha afirmado que su discurso es una nueva humillación a las víctimas.

En una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press, ha expresado que el discurso de Mazón "se lo podría haber escrito tranquilamente la señora Ayuso" dada su victimización personal y la supuesta campaña contra él, haciendo un paralelismo con la presidenta de la Comunidad de Madrid y sus palabras sobre la objeción de conciencia de los médicos con el aborto.

García supone que Mazón ha pactado con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su discurso, por lo que ve al líder popular como "connivente" de la comparecencia de este lunes del dirigente valenciano, así como a Vox, a quienes ha acusado de ser conniventes durante un año.

