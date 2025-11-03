Espana agencias

La UCO señala que Torres reclamó pagos para la trama de mascarillas por la "influencia" de Koldo: "Estoy encima"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. "Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García, del que los investigadores dicen que tenía "influencia" para hacer esas peticiones.

Así lo expone la UCO en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre los análisis de las contrataciones formalizadas por parte de la comunidad autónoma de Canarias, que ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', el instructor Ismael Moreno.

Los investigadores plasman mensajes en los que "se observa, una vez más, la influencia que Koldo ejercía en la Administración, provocada por (el presunto conseguidor de la trama) Víctor de Aldama y sus retribuciones mensuales, consiguiendo que el presidente de Canarias se encargara, directamente, de reclamar los pagos pendientes".

En uno los mensajes, Koldo le envía al empresario una imagen de una conversación que habría mantenido con Torres, donde "éste le avisa de que le va a llamar a Antonio Olivera, aclarando que 'estoy encima de tu pago' y añadiendo que 'ya está validado el material', pese a todos los problemas ya expuestos con las mascarillas".

La UCO detalla que la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud ascendió a 12.317.580,24 euros.

