La Miss Asturias ligada a Ábalos desconocía si la "colocaron" en una empresa pública: "Lo hicieron a mis espaldas"

Claudia Montes, Miss Asturias +30 2017 vinculada al exministro José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que desconocía si el exdirigente socialista o el exasesor ministerial Koldo García la "colocaron" en la sociedad mercantil pública Logirail. "Lo hicieron a mis espaldas", ha asegurado.

"No soy consciente de ello, la empresa hace poco ratificó que valoraron mi experiencia laboral y que yo era apta para el puesto", ha sostenido Claudia Montes en su declaración ante la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Según ha relatado, comentó a Ábalos, en calidad de "amiga o compañera militante", que estaba buscando trabajo y que no encontraba nada, a lo que el exministro le respondió mandándole un enlace donde podía entrar a ver los puestos que había y si cumplía los requisitos.

De hecho, en base a sus palabras, Ábalos le recalcó que se apuntara solo en las ofertas acordes a sus requisitos. Luego le llamó por teléfono para comentarle que había tres empresas que estaban creciendo "muchísimo" y necesitaban muchos trabajadores, y una de estas sociedades es Logirail.

Ante esto, Claudia Montes decidió enviar su currículum a la sociedad Logirail y posteriormente la llamaron, negando que Koldo García o Ábalos estuvieran detrás del proceso, y si lo hicieron fue a sus "espaldas".

Después de una entrevista telefónica y otra personal, Montes fue designada para el puesto de encargada de "trenes de lujo" en Gijón, un puesto al que accedió a finales de 2019, para después ascender a "supervisora", donde se mantuvo hasta febrero de 2022, según ha explicado.

PRESUNTO ACOSO DE KOLDO

A partir de cierto momento, la colocaron "de cara a la pared" y le retiraron ciertas funciones, para después despedirla, un hecho que ha vinculado al descubrimiento de supuesta "corrupción" en el seno de la compañía, de la que no ha detallado la forma ni el fondo.

Asimismo, se ha ratificado en las acusaciones vertidas de presunto acoso laboral y sexual a Koldo García, quien, ha dicho, le realizaba hasta "21" videollamadas al día.

Además, ha negado que haya ejercido "nunca" la prostitución. "Yo tengo una vida laboral, soy una persona muy activa y nunca he ejercido la prostitución", ha subrayado, antes de asegurar que la situación en la que se ha visto envuelta le ha "destrozado la vida".

En este punto, se ha dirigido a la bancada del PSOE en la comisión para recriminarles que "nadie" le ha apoyado durante el proceso "en ningún momento", por lo que ha pedido "hacer un examen de conciencia". "Me ha faltado el apoyo de todas las feministas, nadie ha levantado el teléfono desde marzo hasta que declaré, me lo he tragado todo escuchando barbaridades de mi persona. "Me faltó el apoyo de mis compañeros y del 'hermana, yo sí te creo'", ", ha abundado.

Después, ha instado a lo comisión a que cite a Carolina Perles, exmujer de Ábalos, y a Andrea de la Torre, supuesta expareja del exministro. "Deberían estar sentadas, saben mucho", ha manifestado ante los senadores.

PERO LO TIENE QUE INVESTIGAR EL SUPREMO

Cuando se ha acabado la comparecencia, su abogado Alfredo Arrién Paredes ha hecho unas declaraciones ante los periodistas en las que ha destacado que Claudia Montes ha hablado de "conjeturas" y que el "cauce adecuado" para investigarlo es el Tribunal Supremo.

En cualquier caso, ha recalcado que Claudia Montes presentará una batería de pruebas en la comisión de investigación y ha precisado que ella ha "mecionado posibles y supuestos actos de corrupción que tampoco puede tener acceso y se están investigando en un procedimiento".

Por ello, no descarta que Claudia Montes vuelva a ser llamada por el Supremo para que "determine qué capacidad ella podría tener de conocimiento de esos hechos, que son presuntos, que se están investigando y que se tendrán que determinar".

