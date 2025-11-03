La Junta de Castilla y León manifiesta su "respeto" a la decisión de Carlos Mazón

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia, Isabel Blanco, ha manifestado el "respeto" del Ejecutivo autonómico a la decisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de presentar su dimisión.

"Respeto como no puede ser de otra manera" ha aseverado la vicepresidenta de la Junta.

Blanco no ha hecho más valoraciones ante el anuncio de dimisión de Carlos Mazón que se ha conocido en la mañana de este lunes, ni ha realizado más valoraciones.

Isabel Blanco ha participado este lunes en el Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León 'Nuevas tecnología para nuevos retos sociales', que se ha celebrado en Burgos con un coloquio entre Fundación telefónica y Fundación Intras.