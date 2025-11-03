La juez decreta el ingreso en prisión del detenido por una agresión sexual a una menor de 14 años en Sarriguren(Navarra)

La titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 2 de Aoiz ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido este sábado por la supuesta agresión sexual a una menor de 14 años en una vivienda de Sarriguren.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, la juez considera que existe riesgo de fuga por la elevada pena contemplada para este delito -de 8 a 12 años de prisión-, así como por la falta de arraigo del imputado, de 30 años, de origen peruano, que se encuentra en situación irregular.

Los hechos denunciados se produjeron el pasado día 1 en el domicilio en el que ambos convivían. Según consta en el auto, los dos habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas durante un tiempo indeterminado. En un momento dado, añade, el hombre comenzó a realizar tocamientos íntimos a la víctima contra su voluntad y, posteriormente, la violó.

El investigado era conocedor de que la perjudicada era menor, toda vez que se conocían previamente puesto que residía en la vivienda de la familia de la víctima desde hacía cinco meses y mantenía con sus miembros una relación de amistad.

En su declaración, el imputado, que solo ha contestado las preguntas de su letrado, ha manifestado que la relación sexual fue consentida. La víctima, sin embargo, ha declarado que fue por la fuerza y contra su voluntad.

Un testigo, vecino del inmueble, ha asegurado que la víctima acudió a su vivienda y le dijo: "Oye me han violado, ¡ayuda, ayuda!", y se tiró al suelo.

En cuanto a la actuación del encausado, este testigo ha señalado que a los pocos minutos de pasar a su casa la menor, oyó ruidos y al salir al rellano vio al hombre que bajaba con bolsas de basura. Inmediatamente después, ha añadido, el imputado subió al domicilio y se marchó con una maleta. El testigo comunicó los hechos a las autoridades policiales, que activaron el protocolo de agresiones sexuales, y se procedió al reconocimiento de la víctima por parte del médico forense.

Tras la declaración del investigado, la juez ha emplazado a las partes a una comparecencia para la adopción de medidas cautelares. Así, la fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del encausado por un delito de agresión sexual con penetración (violación) a menor de 16 años. La defensa, por su parte, ha pedido la libertad provisional con comparecencias semanales ante el juzgado y la retirada del pasaporte. No se ha opuesto a la adopción de la orden de alejamiento sobre la menor.

Respecto al riesgo de fuga, la juez resalta en la resolución judicial que, la gravedad de los hechos y las penas a las que se enfrenta, permiten apreciar la existencia de riesgo de sustracción al proceso.

Además, agrega la juez, "desde el punto de vista subjetivo ha de ponerse de manifiesto que el riesgo de fuga que se pretende conjurar no es solo hipotético, sino que se ha visto materializado en la presente causa teniendo en cuenta que en el momento de los hechos el investigado fue identificado y detenido por la fuerza actuante con una maleta huyendo del lugar".

Igualmente, concluye, el investigado tiene nacionalidad peruana, vino a España en el mes de mayo de 2025 y se encuentra en situación irregular.