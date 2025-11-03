La fiscal Rodríguez dice que "no hubo clandestinidad" al informar a García Ortiz: "Se me habría encendido una lucecita"

La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha asegurado que "no hubo clandestinidad" al rendir cuentas a sus superiores sobre los 'emails' que se acusa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de filtrar, al tiempo que ha achacado las sospechas de filtración a un "exabrupto" de la titular de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra.

Así se ha manifestado Rodríguez en su declaración como testigo durante el juicio que ha comenzado este lunes en el Tribunal Supremo (TS) contra García Ortiz por la presunta filtración a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024 de un correo electrónico concreto, el enviado el 2 de febrero de ese año por la defensa de González Amador a la Fiscalía para buscar un pacto con el que eludiera la cárcel.

Rodríguez, que llegó a estar a un paso de juicio pero a la que la Sala de Apelación del Supremo exoneró al considerar que solo cumplió con su obligación de informar a sus superiores, ha contado que la primera vez que tuvo conocimiento de las pesquisas contra González Amador fue el 7 de marzo, en primer lugar, porque su oficina recibió una llamada de un periodista, que dice que no atendió. "No me alerto", ha contado.

En segundo, porque ese mismo día el 'número dos' de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Diego Villafañe, le pidió también información porque otro periodista había contactado el día anterior con la responsable de prensa del Ministerio Público. Según ha dicho, fue entonces cuando se dio cuenta de la importancia del asunto.

En ese momento, hizo una "dación de cuentas simultánea", de modo que creó una "carpeta compartida" entre la Fiscalía Provincial y la Superior donde subió toda la información relativa al caso contra González Amador. Sin embargo, a Villafañe le avisó vía 'email' que la dación había llegado con información incompleta porque estaba escaneado parcialmente, algo que no se subsanó hasta el 8 de marzo.

Rodríguez se ha detenido en este punto para enfatizar que la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, "el día 7 de marzo tenía toda la información", incluido el 'email' clave del 2 de febrero.

"UNA COSA ES PUBLICIDAD Y OTRA FILTRACIÓN"

A preguntas del abogado de González Amador, que ejerce la acusación particular, la fiscal ha relatado que el 12 de marzo coincidió con Lastra en una reunión y comentaron la noticia publicada ese día a las 6:01 por 'eldiario.es' sobre la existencia de una investigación fiscal contra el empresario.

Según Rodríguez, Lastra "comenta simplemente que parece que solo un medio tiene esa noticia, que es 'eldiario.es', y su expresión es, muy enfadada: 'esos lo han filtrado'". "Y cuando dice 'esos', de manera tan despectiva, se refire a quienes trabajan en la FGE. No da ningún argumento (...) y, por tanto, no hago comentario ninguno", ha completado.

El letrado también ha traído a colación un mensaje de WhatsApp que ella envió a la jefa de Villafañe la mañana del 13 de marzo donde, a raíz de la noticia de 'eldiario.es', comentó: "Imagino que se ha dado publicidad" desde FGE.

Rodríguez ha contestado visiblemente molesta que "una cosa es publicidad y otra filtración", que ella habla de "publicidad" porque la Fiscalía está obligada a ello, punto en el que ha recalcado que en casos mediáticos, como este, "siempre" hay notas de prensa. "Pero en esta ocasión no", ha subrayado.

En este punto, ha querido dejar claro que si alguien habló de "filtración" fue Lastra con ese "exabrupto", porque "tenía un enfado mayúsculo".

De la misma forma, ha expuesto que cuando a las 21:34 horas del 13 de marzo García Otiz le pidió información ante las "falsedades" de que Fiscalía había ofrecido el pacto y "se habían dado órdenes de arriba" para frustrarlo, se puso en marcha para cumplir con la dación de cuentas.

"ME LO ESTÁ PIDIENDO EL FISCAL GENERAL"

Sobre esto, el letrado de González Amador, con el que ha protagonizado varios choques dialécticos, que incluso ha tenido que parar el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le ha preguntado insistentemente por qué en esa ocasión, cuando recibió los 'emails' que el fiscal del caso contra el empresario, Julián Salto, se intercambió con su defensa, no los reenvió a la vez a Lastra y a García Ortiz.

Rodríguez ha admitido que no lo recordaba, pero ha negado cualquier intriga al respecto. "No se ha hecho de ninguna manera con clandestinidad, hay una dación de cuentas desde el 7 de marzo", ha contestado. Además, ha sostenido que envió los 'emails' a García Ortiz con total confianza porque "no va a salir nada de la institución, me lo está pidiendo el excelentísimo fiscal general del Estado".

De lo contrario, ha dicho, "se me habría encendido una lucecita en mi cerebro". "Nunca pienso que un miembro del Ministerio Fiscal vaya a hacer unas filtraciones", ha aseverado, reivindicando que ella nunca habló de tal cosa: "Solo la señora Lastra en un exabrupto: 'Esos lo han filtrado'".

En la misma línea, ha atribuido a la falta de colaboración de Lastra con el fiscal general del Estado, el hecho de que la noche del 13 de marzo todos los contactos de Fortuny fueran con ella.

EL CIANURO, "UN DESAHOGO"

Otro eje de su interrogatorio ha sido la nota de prensa que se gesta entre el 13 y el 14 de marzo, a la que Rodríguez ha confirmado que dio el visto bueno, en la versión que le llegó, si bien ha aclarado que seguramente ya no la conserve. "A raíz de este procedimiento he sido mucho más consciente de que hay que ir borrando ciertas conversaciones", ha apostillado.

La fiscal ha querido aclarar que si comentó que se podía añadir "un poco de cianuro" a la nota de prensa fue por puro "desahogo", porque desde ciertos medios y desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid se puso en "solfa" su "profesionalidad".

Rodríguez ha testificado que Lastra puso "muchísimas dificultades" a la nota de prensa y que el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid "estaba nerviosísimo". Cuando le preguntó por qué había salido con el membrete de la Fiscalía Provincial, ha asegurado que él contestó: "Pilar, no me preguntes".