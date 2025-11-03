La acusación que ejerce el novio de Díaz Ayuso contesta al fiscal general: "Mucha queja abstracta y ninguna concreta"

La acusación que ejerce Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- ha contestado este lunes a los argumentos que ha expuesto la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para pedir la nulidad de la entrada y registro en su despacho: "Mucha queja abstracta, general, y concretas ninguna".

Así se ha pronunciado el letrado Gabriel Ramos en el marco de la primera sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el jefe del Ministerio Público, acusado de filtrar información relativa al novio de Díaz Ayuso. Se trata de la primera vez que el fiscal general se sienta en el banquillo y se enfrenta a peticiones de hasta seis años de prisión, 12 de años inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.

En su turno de palabra, durante el apartado dedicado a la presentación de cuestiones previas, el abogado de González Amador ha mostrado su oposición a las peticiones de nulidad que han presentado tanto la Abogacía del Estado --en representación de García Ortiz-- como la Fiscalía.

En concreto, el letrado se ha opuesto a que se plantee la nulidad de varias de las decisiones adoptadas por el magistrado instructor, Ángel Hurtado: el secreto de las actuaciones al inicio de la causa; las entradas y registros en los despachos del fiscal general y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; y las comisiones rogatorias cursadas para solicitar a Meta --propietaria de WhatsApp-- y a Google información sobre los chats y los correos electrónicos del fiscal general.

La acusación del novio de Díaz Ayuso ha asegurado que la Abogacía del Estado no materializó sus quejas una vez que se alzó el secreto de las actuaciones. "El auto de la Sala de Apelación se lo dice", ha añadido. En este sentido, ha incidido en que todas las decisiones que este lunes cuestionan los abogados de García Ortiz han sido revisadas y confirmadas por dicha Sala de Apelación.

"No se ha recurrido las solicitudes de registro de comunicaciones. Tampoco se ha recurrido las resoluciones en las que se acuerdan (la revisión del) material incautado. Mucha queja abstracta, general, y concretas ninguna", ha manifestado el abogado de González Amador.

"¿DÓNDE ESTÁ LA INDEFENSIÓN?"

Ante la queja de la Abogacía del Estado sobre el hecho de que el magistrado instructor le denegó prácticamente todas las peticiones de pruebas que planteó, Ramos ha recordado que en su caso solo se le estimó una petición de diligencia. "Se nos han denegado a todos diligencias", ha apuntado.

Al hilo, también ha afeado que los servicios jurídicos del Estado hayan denunciado este lunes la vulneración de derechos fundamentales del jefe del Ministerio Público. "Se nos ha dicho que se ha vulnerado la presunción de inocencia y la igualdad de armas. Mire, le voy a leer algunas pruebas testificales que se han practicado por su impulso", ha manifestado para luego proceder a leer el nombre de varios periodistas que fueron citados a declarar como testigos en el marco de la investigación.

Acto seguido, el abogado de González Amador ha afeado a la Abogacía del Estado que haya aportado "ahora" una "pericial de tres folios" sobre el borrado del teléfono móvil del fiscal general.

"¿Esto no se podía aportar en instrucción? (...) No lo han querido aportar. ¿Qué prueba han pedido y no se le ha concedido? ¿Dónde está la indefensión?", ha preguntado. Así las cosas, el letrado ha defendido que "todas" las cuestiones que plantea la defensa del fiscal general deben "debe rechazarse de plano".