Juzgan a un hombre por agredir sexualmente a la hija de 11 años de su pareja en repetidas ocasiones

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzga este lunes (10.00 horas) a un hombre acusado de agredir sexualmente a la hija de 11 años de su pareja en repetidas ocasiones.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de seis años de cárcel por unos hechos ocurridos en 2018 en fechas no determinadas en las que, según el escrito de acusación, el hombre habría agredido sexualmente a la menor.

El acusado, relata el escrito del Ministerio Público, aprovechaba que vivía con la menor para agredirla sexualmente, entrando en su habitación.

Además de la pena de prisión, Fiscalía solicita la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, así como una indemnización de 6.000 euros.