IU ve "correcto" que el juez lleve a juicio a Koldo y Ábalos por las mascarillas porque "no se respetó la legislación"

El portavoz de Justicia de Sumar y diputado de IU, Enrique Santiago, considera "correcto" que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente haya propuesto juzgar al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados en ese departamento durante la pandemia, pues considera que efectivamente hay indicios de que "no se respetó la legislación".

En declaraciones en el Congreso, Enrique Santiago ha señalado que "si el juez ha decidido que estas personas se tienen que sentar en el banquillo, no cabe ninguna duda que tendrá indicios más que suficientes y parece lo correcto".

"Desde luego, parece que hay claros indicios de que en torno a esos contratos de mascarillas no se respetó ni mucho menos la legislación, pero en todo caso eso, total confianza en lo que hagan los tribunales", ha apostillado.

LO DEL FISCAL GENERAL ES DISTINTO

En su opinión, caso distinto es el juicio que se ha iniciado este lunes en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso, ya que sostiene que es "un juicio absolutamente injustificado".

El portavoz de IU ha subrayado que García Ortiz "se sienta en el banquillo por hacer su trabajo, por perseguir a un presunto delincuente fiscal", y "sin el más mínimo indicio, sin la más mínima prueba".

"Nos parece de una gravedad tremenda --ha enfatizado--. Con estas actuaciones se acredita que hay sectores en la justicia que no respetan los principios básicos del Estado de Derecho. Nosotros creemos que el fiscal general debe ser absuelto, esperamos que sea absuelto. No hay ningún jurista serio en este país que entienda la más mínima responsabilidad en la actuación del fiscal".