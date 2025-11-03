Espana agencias

Illa cree que Mazón debe "dar la voz a los ciudadanos" porque no ha estado a la altura

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado, en relación con la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que cuando uno no está a la altura, lo mejor es "dar un paso al lado y dar la voz a los ciudadanos".

Lo ha dicho este lunes durante un acto en el Palau de la Generalitat sobre la reforma de la administración, en que ha señalado que tan importante es el plano técnico de los gobiernos, como el plano de la política, y ha alertado que la calidad de los perfiles técnicos "no sirve o no suplirá la complejidad de tomar decisiones".

Ha dicho que hay decisiones que no son ni obvias ni sencillas, y que deben tomar los que han sido elegidos por los ciudadanos, y que hay elementos que no pueden resolver la "incapacidad de tomar decisiones" ni los errores.

"LO MEJOR ES RECONOCERLO"

"Tampoco evitará que si alguien no sabe estar a la altura, las cosas no vayan bien. Lo digo en relación con lo que hemos visto esta mañana y este último año", ha dicho, en referencia a Mazón y la gestión de la dana.

"A veces, cuando no se está a la altura, lo mejor es reconocerlo, dar un paso al lado y dar la voz a los ciudadanos", ha expresado, en una petición implícita a la convocatoria de elecciones en la Comunidad Valenciana.

